La Civis guide les propriétaires de véhicules hors d'usage

Les véhicules hors d’usage (VHU) sont des déchets dangereux tant qu’ils n’ont pas subi l’étape de dépollution. Pour y pallier les propriétaires d'un VHU peuvent utiliser un démolisseur agréé, négocier un échange ou une compensation pour l’acquisition d’un nouveau véhicule, solliciter le service VHU de la Civis pour enlever le véhicule. (Photo d'illustration : imaz press / www.imazpress.com)

Quelles solutions pour le propriétaire d’un VHU ?

Le démolisseur agréé

Vous pouvez emmener votre véhicule chez un démolisseur agréé qui s’assurera que la démolition de votre véhicule soit réalisée dans les conditions fixées par la loi. La prise en charge sous certaines conditions est entièrement gratuite.

Le « 1 pour 1 »

Votre véhicule hors d’usage peut également intervenir dans le cadre d’un échange/d’une compensation pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. Votre « concessionnaire » pourra ainsi exercer une remise équivalente au montant de votre VHU sous certaines conditions.

Le service VHU de la Civis

Ce service réalisera avec vous le montage de votre dossier complet de demande d’enlèvement. En tant qu’intermédiaire, la Civis facilite ainsi l’ensemble de vos démarches qui en moyenne mène à l’enlèvement dans un délai de trois semaines à un mois. Pour plus d'information et pour prendre rendez-vous c'est ici ou contactez le numéro vert gratuit au 0800 501 501.