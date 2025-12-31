TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Civis : pas de collecte de déchets ce 1er janvier 2026

  • Publié le 31 décembre 2025 à 10:26
  • Actualisé le 31 décembre 2025 à 10:28
Civis : reprise de la collecte des déchets

Le 1er janvier 2026 étant férié, il n'y aura pas de collecte de déchets sur le territoire de la Civis. La Civis invite ses administrés à ne pas laisser leurs bacs sur la voie publique la nuit de la Saint-Sylvestre.

Civis, Déchet, Zoom

guest
0 Commentaires