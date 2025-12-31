Civis : pas de collecte de déchets ce 1er janvier 2026

Le 1er janvier 2026 étant férié, il n'y aura pas de collecte de déchets sur le territoire de la Civis. La Civis invite ses administrés à ne pas laisser leurs bacs sur la voie publique la nuit de la Saint-Sylvestre.
