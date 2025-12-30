TOUTE L’ACTUALITÉ
Civis : pique-nique à Grand Anse pour les vacances

  • Publié le 30 décembre 2025 à 11:09
  • Actualisé le 30 décembre 2025 à 11:23
Pic-nique à Grand Anse pour les vacances

Des palmiers, la mer, le sable, le tout réuni dans un cadre idyllique. C'est ce qu'offre le lieu de Grand-Anse, un endroit ressourçant et équipé : parking, sanitaires modernes, éclairage, espaces pique-nique et restaurants. En cette période de vacances scolaires, la Civizs appelle à la responsabilité de chacun afin de préserver l'environnement et de garder l'espace propre. Rendez-vous à Grand Anse, entre l'option Grande Anse et les falaises vives de Grands Bois. Nous partageons une publication de la CIVIS. (Photo : CIVIS)

