Civis : pose de la première pierre du centre artisanal à Saint-Louis

La pose de la première pierre du futur Centre Artisanal de la Rivière a eu lieu ce jour, jeudi 9 juillet 2026, en présence de David Lorion, président de la CIVIS, Juliana M’Doihoma, maire de Saint-Louis, Fabrice Hoarau, représentant du Conseil régional et Linda Djearamin-Cardivelou, représentante de l’État. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Civis)

Le site de l’ancien Centre Artisanal du Bois (CAB), propriété de la CIVIS, est localisé sur la commune de Saint-Louis, et plus précisément à la Rivière, le long de la route de Cilaos (RN5) par laquelle il est desservi et qui voit passer plus de 400 000 touristes par an. Il jouit donc d’une excellente visibilité et d’une très bonne accessibilité.

Situé à l’entrée du centre-ville de la Rivière, le Centre Artisanal du Bois rassemblait autrefois les acteurs locaux de la filière de l’ébénisterie créole dont la ville est le berceau. Ce site, haut lieu du savoir-faire artisanal pendant de nombreuses décennies, représente dans la mémoire collective réunionnaise la fierté et la richesse d’un patrimoine emblématique du sud.

L’activité du site s’est arrêtée au début des années 2000 et celui-ci s’est transformé peu à peu en véritable friche urbaine.

Le site, tout en longueur et d’une superficie d’environ 7 000 m2, est bordé par des parcelles de logement privatif et débouche sur la Ravine Bengale.

Les bâtiments qui composaient le site, dont l’état était vétuste avec présence de pollution, ont fait l’objet d’une démolition en 2023 et début 2024 avec le concours financier du Fonds Friches.

- Un nouvel espace de vie -

Avec ce nouvel équipement, les objectifs sont nombreux et variés. Ainsi, la CIVIS et la commune de Saint-Louis veulent :

- Offrir à la population et aux riverains un espace public et de respiration de qualité, planté avec une volonté d’apport de nature et de reconquête de la biodiversité dans le tissu urbain.

- Contribuer au développement économique du territoire et renforcer le lien avec la formation, en favorisant l’installation des jeunes entrepreneurs, aujourd’hui formés sur le territoire dans les lycées professionnels, pour accompagner, entre autres, la redynamisation de la filière ébénisterie créole et plus largement l’activité de production des petites entreprises.

- Promouvoir les savoir-faire historiques liés l’artisanat du bois et, plus largement, ceux de la Rivière.

- Un bâtiment inscrit dans la transition énergétique -

L’orientation bioclimatique du projet est un des atouts de conception du centre artisanal du bois. En effet, le caractère inclusif du projet place le confort des usagers au centre des préoccupations.

Cela se traduit par la conception d’un bâtiment à faible consommation d’énergie, sans climatisation et avec production d’énergies renouvelables.

- Réinventer le site : entre nature, économie, tourisme et transmission des savoir-faire -

Le projet prévoit la création de plus de 1.800 m2 de surface de plancher, répartis entre ateliers artisanaux, locaux tertiaires, espaces de restauration, et surfaces d’accueil et de valorisation. Cette programmation mixte permet d’anticiper des retombées économiques significatives à l’échelle locale.

À terme, le site pourrait accueillir entre 40 et 60 emplois directs, incluant les artisans installés dans la pépinière (9 ateliers), les salariés des espaces de restauration, les personnels d’accueil, de gestion et d’animation du lieu, ainsi que les emplois liés à l’entretien et à la gestion de l’espace public.

Au-delà des emplois directs, l’Ancien Centre Artisanal du Bois agira comme un accélérateur d’activités : il favorisera la création d’entreprises locales, notamment par l’installation de jeunes professionnels issus des filières de formation du territoire, et participera à la structuration de filières artisanales de proximité.