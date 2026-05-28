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Collecte des déchets : les bons gestes à adopter sur la Civis

  • Publié le 28 mai 2026 à 11:03
  • Actualisé le 28 mai 2026 à 11:23
poubelles civis

Pour une collecte efficace, des rues plus propres et un meilleur service pour tous, quelques règles simples sont à respecter indique la Civis sur ses réseaux sociaux (Photo : www.imazpress.com)

- Sortez votre bac la veille à partir de 16h, poignée tournée vers la route
- Gardez votre bac fermé pour éviter les débordements et nuisances
- Rentrez votre bac après la collecte, avant 22h
- Un bac cassé, trop petit ou trop grand ? Contactez la CIVIS pour trouver une solution adaptée

Le non-respect du règlement de collecte peut entraîner une amende allant de 38 € à 150 €.
Retrouvez votre calendrier de collecte sur : www.civis.re

Civis, Déchets, Zoom

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