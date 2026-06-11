Colloque international sur "Les Routes de l'esclavage et de l'engagisme"

La conseillère régionale Patricia Profil a participé à l’ouverture du colloque international "Les Routes de l’esclavage et de l’engagisme", organisé par Kartyé Lib MPOI à la médiathèque Aimé Césaire ce mercredi 10 juin 2026. Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet de l’Unesco "Les Routes de l’esclave et de l’engagé dans l’océan Indien", initié par l’historien Sudel Fuma. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Jusqu’au 14 juin, chercheurs, étudiants, acteurs culturels et spécialistes de la mémoire venus de plusieurs régions du monde se réunissent pour approfondir la connaissance des héritages de l’esclavage, de l’engagisme et de l’histoire carcérale coloniale.

Sous la mandature de la Présidente Huguette Bello, la Région a fait de la transmission de l'histoire une de ses grandes priorités, en soutenant des initiatives mémorielles et culturelles. Cela se concrétise notamment par l'exposition "Les engagés du sucre, l’engagisme à La Réunion", actuellement présentée au musée régional Stella Matutina.

Patricia, Profil, conseillère régionale déléguée à la Coopération régionale en matière sportive et culturelle déclare : "Si notre île est aujourd'hui riche de son peuplement, issue des cinq continents, et de son métissage, elle l’est aussi de son passé douloureux. Il est de notre devoir le plus absolu de toujours honorer la mémoire de ces êtres humains. Nous ne devons pas, nous ne voulons pas oublier ces pans de notre histoire commune."