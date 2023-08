Conseil régional : une quarantaine de rapports votés en commission permanente

Ce vendredi 18 août 2023 se tenait la commission permanente du conseil régional sous la présidence de Patrick Lebreton,1er vice-Président. Une quarantaine de rapports ont été examinés et votés. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo Conseil Régional photo Sly imazpress)

- Pour le développement humain -

Centres de formation d'apprentis

La formation et l’apprentissage sont des priorités du projet de mandature de la Région Réunion qui entend reprendre toute sa part dans le développement équilibré de l’apprentissage sur le territoire, et maintenir son accompagnement en faveur du financement de l’investissement des CFA en complémentarité des financements des OPCO,

C’est à ce titre que pour un engagement financier total de 1 217 861 euros, la commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de subventions, dans le cadre du financement des programmes d’investissements des CFA et pour l’acquisition de divers matériels et équipements.

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion - 187 800 euros

• CCIR - 414 279 euros

• Maisons Familiales Rurales - 33 602 euros

• Levavasseur ECR - 25 076 euros

• FORMINTER - 19 845 euros

• CENTHOR - 88 567 euros

• Airlise Formation - 32 785 euros

• ORDIA - 25 557 euros

• Australe Formation - 102 036 euros

• Centre de formation d’apprentis Agricole de Saint-Joseph - 288 314 euros



École de gestion et de commerce de La Réunion

La commission permanente a voté la mise en œuvre du dispositif d’aide aux familles en faveur des étudiants de l’École de Gestion et de Commerce de La Réunion pour l’année 2023-2024 ainsi que l'engagement des crédits y afférents soit un montant global de 600 000 euros. Si, à l’origine, les apprenants de l’EGCR étaient sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, le diplôme délivré par l’EGCR est désormais visé par le ministère de l’enseignement supérieur, et les apprenants ont la qualité d’étudiants. Le retour au droit commun (bourse du CROUS) est effectif à compter de la rentrée 2023. Toutefois, la Collectivité a souhaité maintenir le dispositif d’aide aux familles pour la prise en charge des frais d’inscription.



Mobilité des jeunes Réunionnais

La commission permanente a validé la réalisation d’un diagnostic croisé sur la mobilité européenne et internationale des jeunes de La Réunion, conformément au plan de développement 2022-2024 du COREMOB de La Réunion. Ce diagnostic exhaustif sur la mobilité des jeunes Réunionnais est nécessaire pour l’élaboration du plan d’actions du COREMOB et sera mis à la disposition de tous les membres du COREMOB, dont les opérateurs et les associations oeuvrant dans le champ de la mobilité et les jeunes. L’engagement financier régional pour ce programme s’élève à 19 999 euros.

Dispositif pass numérique

Le "Pass Numérique" est un dispositif qui permet d’accompagner les publics les plus éloignés du numérique sur les compétences essentielles (démarches en ligne, envoi de mails...). Cet accompagnement est assuré par l’une des 31 structures de médiation labellisées par la collectivité. La commission permanente s’est vu présenter un bilan et un diagnostic partagé du dispositif et a voté l’engagement d’une enveloppe de 50 000 euros pour une mission d’assistance d’ouvrage à l’évolution de ce dispositif et une enveloppe de 100 000 euros pour la prestation de développement du système d’information permettant de mettre en œuvre cette évolution.

Lutte conte la précarité menstruelle

La commission permanente a voté les modalités d’intervention liées à la poursuite du dispositif de "lutte contre la précarité menstruelle", en faveur des élèves dans les lycées publics, privés et Maisons Familiales et Rurales (MFR), mis en œuvre par la Région au titre de l’année scolaire 2022/2023. Ce dispositif qui contribue à favoriser la persévérance scolaire et réduire le décrochage scolaire des lycéennes, mobilisera une enveloppe globale de 100 000 euros au titre de l’année scolaire 2023/2024.

Externat

La commission permanente a voté les contributions forfaitaires de la Région au titre des forfaits d’externat "Part Matériel" et "Part Personnel", répartis entre les 5 lycées privés placés sous contrat d’association avec l’État. L’enveloppe globale de 1 981 790 euros a été déterminée au regard du principe du respect de parité entre les lycées publics et privés, des effectifs enregistrés à la rentrée scolaire 2022/2023 et des taux annuels 2022 reconduits pour l’exercice 2023.

Cette enveloppe globale se répartie de la façon suivante :

• 895 790 euros au titre du forfait externat "Part Matériel" qui correspond à une contribution

forfaitaire aux charges de fonctionnement versée à chaque lycée privé.

• 1 086 000 euros au titre du forfait d’externat "Part Personnel" qui correspond à une contribution

forfaitaire à la prise en charge des frais des personnels techniques en application du principe de

parité enseignement public/enseignement privé.



Continuité territoriale

La commission permanente a examiné le projet de décret relatif à la politique nationale de Continuité Territoriale en faveur des accompagnants familiaux de mineurs de moins de 16 ans évacués sanitaires, élaboré par le Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer. L’objet du décret porte sur les modalités de prise en charge par le fonds de continuité territoriale d’un deuxième billet d’avion pour le second accompagnant familial, à la condition que le quotient familial du foyer fiscal du demandeur ne dépasse pas 26 631 euros. La commission permanente a émis un avis favorable.



Santé

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de l’Institut Régional de Management en Santé Océan Indien (IRMS-OI) pour l’année 2023, dans le cadre de la convention de partenariat pluriannuelle entre l'ARS-OI, l’Université de La Réunion et la Région Réunion pour la période 2021-2023. L’engagement financier régional s’élève à 42 600 euros.

Bourses sanitaires et sociales

La commission permanente a validé les modalités de mise en oeuvre du dispositif "Bourses régionales des secteurs sanitaire et social" pour l’année scolaire 2023-2024 marqué par une revalorisation de 67 euros mensuels applicable à l’ensemble des échelons. La commission permanente a également voté l’engagement des crédits afférents d’un montant de 3 500 000 euros. Pour rappel, ce dispositif vise à favoriser l’accès des jeunes réunionnais aux formations sanitaires et sociales, à améliorer leurs conditions de vie durant leurs études et à contribuer à leur réussite. Les formations pour lesquelles une bourse régionale peut être attribuée, sont celles conduisant aux Diplômes d’État visés par le Code de l’action sociale et des familles pour le secteur social, et par le Code de la santé pour le secteur sanitaire, et dispensées dans les établissements agrées par la région réunion..

- Pour le développement économique -

Relance de l'appel à manifestation d'intérêt pour la zone d'activités aéroportuaire Pierre-Lagourgue

La Zone d’Activités Aéroportuaire (ZAA) Pierre-Lagourgue a été créée en 1998 sur des terrains appartenant à la Région Réunion qui en assure l’aménagement et la gestion. La collectivité souhaite donner une nouvelle impulsion à la commercialisation de cette zone et il a été décidé, par la délibération régionale du 22 avril 2022, de retenir le principe d’une vision actualisée et globale des enjeux sur l’espace aéroportuaire pour affirmer un positionnement stratégique en lien avec la révision des schémas de planification stratégiques (SAR et SRDEII).

La commission permanente a donc examiné un nouveau cadre d’éligibilité présidant à l’implantation des futures activités au sein de la ZAA Pierre-Lagourgue en prenant notamment en compte les contributions des acteurs consultés et l’avis de la commission conjointe du 10 août 2023. L’adoption de cette nouvelle délibération-cadre doit permettre de définir les critères du prochain Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) dans l’objectif de cibler les activités :

• ayant un lien avec l’aérien,

• valorisant les savoir-faire réunionnais

• à haute valeur ajoutée

Il s’agit d’activer la ZAA comme un instrument au service d’une stratégie territoriale créatrice de valeur ajoutée et d’emplois, en relation avec la plate forme aéroportuaire. Dans cette logique, les critères retenus visent la mobilisation de la voie aérienne et l’identification de secteurs prioritaires (agro-alimentaire, énergies renouvelables, activités à haut contenu technologique, maintenance aéronautique,...) en excluant certaines activités telles que les professions libérales, les activités commerciales, le BTP, les data center, les activités de location, de réparation ou de contrôle de véhicules...

La commission permanente a approuvé le lancement du nouvel appel à manifestation d’intérêt.



Chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion

La commission permanente a voté une subvention de 1 150 000 euros à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion pour le financement de son programme d’actions en matière d’animation économique et de ses charges de fonctionnement au titre de l’année 2023.

Tourisme

La commission permanente a voté une subvention de 8 398 500 euros à l’Île de la Réunion Tourisme "IRT", pour le financement de son programme d'actions et d'investissements, et de ses charges de fonctionnement pour l'année 2023. Ce programme d’actions s’inscrit dans le cadre des missions assurées par l’Île de la Réunion Tourisme, pour la mise en œuvre de la politique touristique régionale, à travers les six axes d’intervention suivants :

- accueil et information

- animation et évènementiel

- promotion et communication sur les marchés extérieurs

- coordination, sensibilisation & professionnalisation des acteurs

- commercialisation

- observation de l’activité touristique

Prim'export

Au titre de la Prim’Export, et pour un engagement financier qui s’élève à 24 760 euros, la commission permanente a attribué plusieurs subventions :

• SAS The Island Cosmetics : 5 898,71 € pour sa participation au concours "Innnov4Beauty" en Tunisie et au salon "Makeup" à Paris

• SARL Fabienne ALAGAMA : 14 683,19 € pour sa participation au "Barcelona Bridal Fashion Week"

• SARL Smart Bilikers Europe : 2 400 € pour sa participation à la Foire Internationale de Madagascar,

• SAS Les Editions Course en Sac : 1 778,91 € pour sa participation au Festival Ludique International de Parthenay (FLIP)

Compensation des surcoûts de transports

Au titre du FEDER et de la compensation des surcoûts de transports, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions européennes :

Volet extrants

• SAS Distillerie de Savanna - 469 986 euros

• SAS Cance Réunion - 41 012 euros

• SAS SUEZ RV Réunion - 674 249 euros

Volet intrants

• SARL Techniques Spéciales Océan Indien - 241 379 euros

Dispositif Kap Numérik

La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe de 1 275 000 euros de préfinancement du FEDER et de 225 000 euros de contrepartie Région permettant de l’engagement des demandes relatives au dispositif "Kap Numérik" pour un montant total de 1 500 000 euros.

Pour rappel, ce dispositif prend la forme d’une subvention destinée à financer les projets liés à la stratégie digitale d’une entreprise : visibilité numérique, marketing digital, nouveaux services apportés aux usagers, sécurisation des systèmes d’information.



Économie Bleue

En cohérence avec les stratégies et les différents schémas et programmes européens et régionaux, la Région a souhaité la création d’une structure, l’Institut Bleu, associant différents acteurs locaux de l’économie bleue (institutions privés, entreprises et organismes de recherche) afin de voir émerger des projets structurants et innovants dans le domaine de l’économie bleue. Afin de relancer la dynamique de l’Institut Bleu à l’horizon 2023, la commission permanente a répondu favorablement à une demande de subvention de 48 950 euros.

Octroi de mer

Suite à la saisine du Conseil Régional par Le Préfet en date du 28 juillet 2023, la commission permanente du a examiné le projet de décret pour l’application de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, telle que modifiée par la loi de Finances pour 2022 du 30 décembre 2021.

Ce projet de décret modificatif vise d’une part, a effectuer les coordinations nécessaires en actualisant :

- le montant du seuil d’assujettissement (550 K€ et non plus 300 K€)

- la référence à la nouvelle décision du Conseil n°991/2021/UE du 7 juin 2021.

D’autre part, ce projet de décret prévoit des modifications relatives aux modalités de mise en œuvre du dispositif de l’octroi de mer, notamment en ce qui concerne l’obligation de dépôt des déclarations d’octroi de mer par voie électronique à compter du 1er juillet 2024.

La commission permanente a émis un avis favorable.

Régie Réunion THD

La commission permanente a voté la délégation à la Régie Réunion THD la gestion des missions de service public suivantes :

• la stratégie régionale de cybersécurité dont le rôle d’opérateur de centre de ressources en

cybersécurité de la Réunion ;

• le rôle de pôle européen d’innovation numérique ;

• le conseil, l’information et l’expertise en matière de développement numérique ;

Pour financer les missions confiées à la Régie Réunion THD, il a été acté l’engagement de 880 000 euros en fonctionnement et 632 000 euros en investissement.

Développement industriel

La commission permanente a voté l’attribution d’un financement complémentaire de 50 000 euros en faveur de l’Association pour le Développement Industriel de La Réunion (ADIR) en complément de l’enveloppe de 100 000 euros déjà allouée au programme pour la période 2022-2025. Ce programme vise à accompagner les entreprises industrielles de La Réunion dans leurs démarches de mise en place d’un système de management de l’Énergie (SME).

- Pour l'aménagement du territoire et un développement durable -

Aménagements en faveur des modes doux

- La commission permanente a répondu favorablement à la demande de modification du plan de financement de la subvention octroyée à la commune de Saint Leu pour le projet de développement d'un accès piétons aux abords de l'école des Camélias. Les crédits correspondants seront de 653 475 euros pour la subvention européenne FEDER, soit un montant complémentaire de 349 434 euros.

- La commission permanente a voté la mise en place d’une autorisation de programme de 5 200 000 euros, et son financement au titre du FEDER, pour la réalisation de travaux de sécurisation des modes doux (piétons et cyclistes) sur la RN2 du PR 57+230 (Ravine Virapin) au PR 58+825 (Ravine Robert), section située en et hors des agglomérations de Rivière de l’Est et de Bonne Espérance à Sainte-Rose (1 590 ml) et accueillant la Voie Vélo Régionale. Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 5 200 000 euros.

Réseau routier

- La commission permanente a voté la mise en place d’une autorisation de programme de 2 000 000 euros pour le financement de la révision des prix de treize opérations de travaux d’infrastructures. Les index de révision de prix ont en effet connu, en un an, une très forte augmentation (forte inflation au niveau économique mondial) qui ne pouvait être anticipée au montant de la définition de leur plan de financement et elles excèdent donc les prévisions initiales.

Il s’agit, pour 11 d’entre elles, d’opérations éligibles à subventions :

- 7 opérations d’aménagements en faveur des modes doux

- 2 opérations de sécurisation de falaises

Enfin, 2 autres opérations concernent des programmes de travaux de renforcement de chaussées.

- La commission permanente a approuvé l’avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public routier national entre la Région Réunion et T.D.F. relative à l’installation d’une infrastructure numérique D.A.S. (Distributed Antenna System) pour la couverture en téléphonie et data (2G/3G/4G) de la Nouvelle Route du Littoral. Elle a également validé les conditions techniques et financières du transfert des installations radioélectriques des opérateurs télécoms présents sur le domaine public routier, entre l’ancienne et la Nouvelle Route du Littoral.

Gestion des déchets

Au titre du FEDER, et dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’intérêts (AMI) "Gestion et valorisation des biodéchets dans la restauration collective publique", la commission permanente a voté une subvention européenne de 45 830 euros au collège Les Aigrettes.

Rénovation énergétique

Dans le cadre du programme Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique (SARé), la commission permanente a voté une subvention de 100 478 euros à la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics (FRBTP) pour son programme d’animation des professionnels de la construction et de l’immobilier susceptibles d’intervenir et d’orienter les ménages intéressés pour réaliser des travaux de rénovation énergétique.



Dispositif chèque photovoltaïque

La commission permanente a validé les modalités de mise en œuvre de dispositif "chèque Photovoltaïques 5", et voté l’engagement d’une enveloppe complémentaire de 890 000 euros pour la mise en œuvre de cette opération. Il a également été acté d’autoriser la sollicitation d’un cofinancement du FEDER.

Développement rural

Au titre de la fiche action n°19.4 "Actions d’animation, de formation et d’acquisition de compétences" du FEADER 2014/2021, la commission permanente a voté l’attribution de financements à plusieurs GAL :

• GAL EST - 77 237 euros

• GAL HAUTS NORD - 57 183 euros

Pour rappel, un groupe d'action locale (GAL) est un ensemble de partenaires socio-économiques privés et publics installés dans des territoires ruraux et chargés de la mise en place d’une stratégie de développement organisée en accord avec le programme européen Leader.

Protection des milieux naturels

La commission permanente a répondu favorablement à la sollicitation financière de 12 500 euros de la SREPEN (Société Réunionnaise pour l’Étude et la Protection de l’ENvironnement), dans le cadre d’un projet de formation en ligne Massive Open Online Courses (MOOC) sur les milieux naturels de La Réunion.