Comité syndical du Sidelec Réunion : des décisions au service des communes et de la transition énergétique

Le comité syndical du Sidelec Réunion s’est réuni ce lundi 29 juin 2026 au siège du syndicat, à Sainte-Suzanne, sous la présidence de Harry Morel. Cette séance a permis aux élus d’examiner plusieurs dossiers stratégiques relatifs à la gouvernance du syndicat, à sa gestion financière, à la conduite de ses projets ainsi qu’aux ressources humaines. Nous publions le communiqué du Sidelec ci-dessous. (Photos : Sidelec)

Parmi les principales décisions adoptées figure l’approbation du Compte financier unique (Cfu) 2025, document qui retrace l’exécution budgétaire et financière de l’établissement et confirme la poursuite des investissements menés au service des communes adhérentes.

Les élus ont également validé le plan de financement actualisé du programme de rénovation de l’éclairage public sportif 2023-2026. Ce programme accompagne les communes dans la modernisation de leurs équipements sportifs tout en favorisant la performance énergétique et la maîtrise des consommations.

La séance a également permis de désigner les représentants du Sidelec Réunion au sein de la Commission consultative paritaire de l’énergie (Ccpe) et de la Spl Énergie Réunion, renforçant ainsi la représentation du syndicat dans les instances dédiées aux politiques

énergétiques du territoire.

Enfin, plusieurs rapports relatifs aux ressources humaines ont été présentés aux élus, notamment le Rapport social unique 2024, l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le bilan des Lignes Directrices de Gestion ainsi que le rapport annuel du dispositif de signalement. Ces travaux traduisent la volonté du Sidelec Réunion de poursuivre une politique de gestion des ressources humaines fondée sur la transparence, l’égalité professionnelle et l’amélioration continue des conditions de travail.