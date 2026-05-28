Comité syndical du Sidélec Réunion : des décisions pour l'avenir du territoire

Le Comité syndical du Sidélec Réunion s’est réuni ce mercredi 27 mai 2026 au siège du syndicat à Sainte-Suzanne, sous la présidence de Monsieur Harry Morel. Cette séance a permis aux élus de se prononcer sur plusieurs rapports portant à la fois sur le fonctionnement institutionnel du Sidélec Réunion, la modernisation de ses outils de gestion, les ressources humaines, mais également sur des projets majeurs liés à la transition énergétique et à l’électrification rurale dans le cirque de Mafate. Nous publions le communiqué du Sidélec (Photo : Sidélec)

Installation de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)

Les membres du Comité syndical ont procédé à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, instance essentielle au bon déroulement des marchés publics du syndicat.

Modernisation et optimisation des outils



Les élus ont validé le renouvellement de l’adhésion du SIDELEC Réunion à la centrale d’achat CADI, permettant de mutualiser les achats et d’accéder à des solutions adaptées aux besoins des collectivités.

Mafate : de nouvelles avancées pour le photovoltaïque

Plusieurs dossiers liés aux installations photovoltaïques dans le cirque de Mafate ont également été examinés et validés.

Les élus ont notamment autorisé :

• la réalisation d’une installation photovoltaïque villageoise avec extension du réseau basse tension à Ilet à Malheur ;

• la mise en place de 21 installations photovoltaïques individuelles autonomes sur les îlets de Lataniers, Orangers, Roche-Plate, Marla et La Nouvelle.

Ces opérations permettront d’améliorer durablement l’alimentation électrique des habitants grâce à des solutions adaptées aux spécificités du territoire mafatais.

Des décisions en faveur des agents



Le Comité syndical a également examiné plusieurs rapports liés aux ressources humaines et à l’action sociale, avec notamment :• la fixation du nombre de représentants du personnel au sein du Comité Social Territorial ;• la désignation des représentants du SIDELEC Réunion au sein du CNAS ;• le bilan d’activités 2025 du Comité d’Œuvres Sociales (COS) ;• l’attribution des subventions au CNAS et au COS pour l’année 2026.

À travers cette séance, le SIDELEC Réunion confirme sa mobilisation en faveur du développement des territoires, de la modernisation de ses outils de gestion et de la transition énergétique à La Réunion.