Comité syndical du Sidélec Réunion : des décisions pour l'avenir du territoire

Le Comité syndical du Sidélec Réunion s’est réuni ce mercredi 27 mai 2026 au siège du syndicat à Sainte-Suzanne, sous la présidence de Monsieur Harry Morel. Cette séance a permis aux élus de se prononcer sur plusieurs rapports portant à la fois sur le fonctionnement institutionnel du Sidélec Réunion, la modernisation de ses outils de gestion, les ressources humaines, mais également sur des projets majeurs liés à la transition énergétique et à l’électrification rurale dans le cirque de Mafate. Nous publions le communiqué du Sidélec (Photo : Sidélec)
Installation de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)
Les membres du Comité syndical ont procédé à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, instance essentielle au bon déroulement des marchés publics du syndicat.
Modernisation et optimisation des outils
Mafate : de nouvelles avancées pour le photovoltaïque
Plusieurs dossiers liés aux installations photovoltaïques dans le cirque de Mafate ont également été examinés et validés.
Les élus ont notamment autorisé :
• la réalisation d’une installation photovoltaïque villageoise avec extension du réseau basse tension à Ilet à Malheur ;
• la mise en place de 21 installations photovoltaïques individuelles autonomes sur les îlets de Lataniers, Orangers, Roche-Plate, Marla et La Nouvelle.
Ces opérations permettront d’améliorer durablement l’alimentation électrique des habitants grâce à des solutions adaptées aux spécificités du territoire mafatais.
Des décisions en faveur des agents
• la fixation du nombre de représentants du personnel au sein du Comité Social Territorial ;
• la désignation des représentants du SIDELEC Réunion au sein du CNAS ;
• le bilan d’activités 2025 du Comité d’Œuvres Sociales (COS) ;
• l’attribution des subventions au CNAS et au COS pour l’année 2026.
À travers cette séance, le SIDELEC Réunion confirme sa mobilisation en faveur du développement des territoires, de la modernisation de ses outils de gestion et de la transition énergétique à La Réunion.