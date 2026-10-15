Concours culinaire : CAP' Handicook, une compétition réservée aux cuisiniers porteurs de handicap

Le Cap emploi de La Réunion organise ce jeudi 15 octobre 2026 une étape régionale du concours culinaire national CAP' Handicook. Le concours se déroulera à Saint-Gilles-les-Hauts à partir de de 9 heures au Centhor, CFA des métiers de la restauration de la CCI. "Cette compétition est ouverte aux personnes en situation de handicap issues des Établissement et service d'accompagnement par le travail, ESAT, des entreprises adaptées et aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi ayant déjà une expérience en restauration" indique Cap emploi. Le lauréat ira ensuite défendre ses chances à Paris lors de la finale nationale du 25 janvier 2027. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lors de cette compétition les différentes équipes s’affronteront pendant deux heures en réalisant un menu à partir d’un panier mystère, un dressage de table et un service à l’assiette.

À La Réunion, trois équipes participent au concours. Chaque équipe est composée : d’un chef restaurateur officiant habituellement dans un grand restaurant de l’île secondé en cuisine par un candidat issu du milieu ordinaire de travail.

Autres participants, quatre travailleurs d’Établissement et service d'accompagnement par le travail, ESAT (deux en cuisine et deux en service salle) accompagnés de leur moniteur d’atelier.

Les ESAT de l’ALEFPA et de la Fondation Père Favron se joignent également à l’aventure cette année, ainsi que l’Entreprise Adaptée Bel Anse.

Le concours pour sa partie cuisine commencera à partir de 9 heures, à 10 h pour la partie dressage, à 11 h pour le service et la dégustation. Puis, la cérémonie de remise des prix aura lieu à partir de 12h45.

Le lauréat régional partira défendre ses chances à Paris lors de la finale nationale qui se déroulera le 25 janvier 2027.

Une nouvelle fois, le concours sera une belle occasion de promouvoir les métiers porteurs de l’hôtellerie-restauration, de montrer les capacités des personnes en situation de handicap et de provoquer la rencontre entre ces talents et les employeurs de l’Ile.