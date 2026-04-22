Région Réunion : succès de la dictée bilingue kréol - français

Dans le cadre de la journée internationale de la langue maternelle, la troisième édition de la finale de la "dictée bilingue kréol / français" a eu lieu ce mardi 21 avril 2026 à l'hémicycle de l'Hôtel de Région en partenariat avec l'Académie de La Réunion et Réunion La 1ère. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Ce mardi 21 avril 2026, l’hémicycle de l’Hôtel de Région a accueilli la 3e édition de la grande finale de la Dictée Bilingue Kréol/Français. Ce rendez-vous devenu incontournable est organisé en partenariat avec l'Académie de La Réunion et Réunion La 1ère, dans le cadre de la journée internationale de la langue maternelle.

Aux côtés de la Présidente de Région Huguette Bello, étaient présents Rostane Mehdi, Recteur de la région académique de La Réunion, et Valérie Filain, Directrice Régionale de Réunion la 1ère.

Retransmis en direct, 32 élèves finalistes de CM1 et CM2 ont relevé cet exercice mêlant rigueur, écoute et parfaite maîtrise des deux langues. La Dictée Bilingue s’inscrit pleinement dans l’engagement de la Région Réunion pour la reconnaissance, la transmission et la valorisation du kréol, véritable pilier de notre identité culturelle.

Deux épreuves ont ainsi eu lieu. La lecture en kréol a été faite par la présidente de Région. La lecture en français a été faite par le Recteur, Rostane Mehdi

Après une correction collective, six lauréats ont été récompensés par Huguette Bello.

La présidente de la Région a déclaré "savoir utiliser deux langues, c’est comme posséder deux clés pour mieux comprendre les autres et le monde qui nous entoure. Ne pensez jamais qu’il faut choisir entre elles : au contraire, prenez soin des deux, apprenez à les utiliser, soyez fiers de les parler et de les écrire. Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement de réussir une dictée parfaite. L’essentiel, c’est d’essayer, d’apprendre et surtout de prendre plaisir à jouer avec les mots. Être créole, c’est avoir l’appétit de toutes les langues du monde. La créolité, c’est cette richesse unique : une fusion entre les langues et les cultures".