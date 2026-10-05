Conseil régional : clap de fin pour "La Réunion à l'Écran 2026"

La présidente de Région, Huguette Bello, a participé ce vendredi 2 octobre 2026 à la soirée de clôture de "La Réunion à l'Écran 2026", portée par la Maison du cinéma et des jeux vidéo. Pendant plusieurs jours, cet événement a permis de mettre en lumière les talents et savoir-faire réunionnais, de favoriser les rencontres entre professionnels et de faire connaître La Réunion comme une terre de tournage et de création audiovisuelle. Nous partageons la publication du conseil régional, ci-dessous : (Photos Région Réunion)