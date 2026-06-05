Conservatoire des Mascarins : le label "Jardin Remarquable" renouvelé pour sept ans

Mascarin, Le Jardin Botanique de La Réunion situé à Saint-Leu, voit son label national "Jardin Remarquable" renouvelé pour une durée de sept ans. Attribué par le ministère de la Culture, ce label distingue des jardins présentant un intérêt particulier sur les plans botanique, historique, esthétique ou paysager. Ce renouvellement constitue une reconnaissance du travail engagé par les équipes du Département de La Réunion et de Mascarin en faveur de la préservation, de la valorisation et de la transmission du patrimoine végétal et paysager réunionnais (Photo : www.imazpress.com)

Cette distinction nationale confirme la place de Mascarin comme équipement touristique, culturel et pédagogique incontournable de La Réunion, accueillant près de 60.000 visiteurs et jouant un rôle majeur dans la sensibilisation à la biodiversité et à l’éducation à l’environnement.

À l’issue de sa séance du 30 avril 2026, le groupe de travail régional des jardins remarquables a émis un avis favorable au renouvellement du label pour Mascarin, situé aux Colimaçons à Saint-Leu.

Le rapport de visite souligne notamment :

• l’excellence et l’enrichissement des collections botaniques ;

• la qualité de la composition paysagère et l’intégration du jardin dans son environnement ;

• la valorisation renforcée de l’histoire du domaine de Chateauvieux ;

• les améliorations réalisées en matière de communication, de signalétique et de supports de visite innovants.

- Mascarin s'ouvre pour le "Rendez-vous aux Jardins" -

Ce renouvellement du label trouve un écho particulier ce week-end avec la participation de Mascarin à l’événement national "Rendez-vous aux Jardins".

Mascarin ouvrira gratuitement ses portes au public durant tout le week-end, offrant aux visiteurs une opportunité privilégiée de découvrir le jardin et ses collections dans un cadre exceptionnel.

Plusieurs visites guidées gratuites seront proposées :

Samedi 6 juin

• 10h00 – 12h00 : visite guidée historique du domaine de Chateauvieux ;

• 14h30 : visite guidée botanique.

Dimanche 7 juin

• 11h00 : visite guidée botanique ;

• 14h30 : visite guidée botanique.

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