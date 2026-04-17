Coopérations renforcées et nouvelles perspectives pour le sport réunionnais

Le président du Département Cyrille Melchior a reçu Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) et ancienne ministre des Sports, des jeux olympiques et paralympiques. Cette rencontre s'est déroulée en présence de Philippe Potin, vice-président délégué au Développement du sport et du bien-être. Elle a permis d’aborder les coopérations entre ligues, comités et institutions, dans une volonté partagée de structurer et de développer durablement le sport réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Département)

À cette occasion, le Président a remis un ouvrage sur le relais de la flamme à La Réunion à Amélie Oudéa-Castéra, qui a salué l'initiative et félicité le Département pour la réussite de l'événement, en soulignant "l’héritage durable, fidèle à l’esprit des Jeux qui en a découlé".

Les échanges ont également porté sur la mobilité des sportifs réunionnais engagés dans des compétitions nationales et internationales. Cyrille Melchior a plaidé pour une organisation concertée associant le CROS, la collectivité et l’État, avec la mise en place d’un guichet unique destiné à faciliter la prise en charge des déplacements. Enfin, le Président a appelé à un « saut qualitatif » vers le continent africain, afin de diversifier les confrontations sportives et de favoriser l’ouverture culturelle des sportifs réunionnais de l’ensemble des disciplines.