Cyrille Melchior demande à la ministre de la santé un "meilleur accompagnement face au vieillissement de la population"

Ce mardi 25 février à Paris, en marge du salon de l'agriculture, Cyrille Melchior, le président du Conseil départemental a rencontré Catherine Vautrin, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. L'occasion de rappeler, selon la collectivité, "la nécessité impérieuse d’améliorer le financement des politiques sociales et du Grand âge à La Réunion et notamment l’APA (Allocation Personnes Âgées), de manière à ce que le Département puisse poursuivre ses actions au service des plus fragiles". (Photo : Département)

"J’ai insisté pour que, face au vieillissement de la population, le Département de La Réunion soit mieux accompagné sur le plan financier par l’Etat, explique Cyrille Melchior. Nous avons des projets et des politiques publiques à mettre en place. Si le Gouvernement ne nous aide pas davantage, il sera difficile de mener à bien ce virage du vieillissement", poursuit le président.

Cyrille Melchior ajoute que le nombre de personnes de plus de 75 ans va tripler dans les 25 prochaines années.

"Cela représente un véritable défi ! Il va falloir les accueillir, les accompagner sur le plan de la santé et de l’activité" conclut-il.

Selon le Département, Catherine Vautrin et son cabinet se sont engagés à "apporter des réponses spécifiques pour le territoire réunionnais dès cette année 2025".

Le Département assure qu'il restera "vigilant à ce que des solutions adaptées soient mises en œuvre dans les meilleurs délais".