De jeunes navigateurs réunionnais en formation pour le Tour de voile 2024

La Ligue Réunionnaise de voile a présenté ce mercredi 10 janvier 2024 à la Darse Titan du Port son projet d'équipage pour le prochain Tour de voile. Cette compétition internationale se déroulera du 26 juin au 14 juillet sur les côtes de la Manche et de Bretagne. Huit navigateurs seront sélectionnés pour l'épreuve (photo : rb/www.imazpress.com)

La 45ème édition du Tour impose quatre équipiers dont à minima une femme et deux jeunes de 16 à 26 ans. L'équipage réunionnais est d'ailleurs toujours en cours de constitution. Parmi les skippeurs du projet, Aurélien Barthélémy et Jules Delpech qui ont assuré la présentation ce mercredi matin.

Aurélien Barthélémy est le manager du projet. Il a déjà participé à trois Tour Voile avec pour l'un d'entre eux une place sur la troisème marche du podium. Et le jeune skippeur est actuellement en pleine préparation. "On est en train de constituer un équipage de 8 navigants en sachant qu'à bord du bateau on sera toujours 4. Cela permettra d'avoir des remplacements et avoir un roulement" explique-t-il.

Dans son projet, Jules Delpech qui sera le plus âgé de l'équipe l'épaulera. "Mon rôle va être d'apporter toute mon experience à l'équipage" a précisé ce dernier.

Emmanuel Séraphin était également présent et a pu profiter d'une sortie en mer avec les jeunes navigateurs. Ces derniers s'entrainent déjà sur les côtes de l'île en vue des selections. "Nous sommes fier d'accompagner cet équipage dans ce Tour qui permettra à nos jeunes et moins jeunes de se former" a exprimé le président du Territoire de l'Ouest avec pour grand défi de rendre la voile accessible à tous à La Réunion.

Pour rappel, le Tour Voile était autrefois appelé le Tour de France à la Voile. Il a été créé en 1978 et s'organise depuis ses débuts sur des bateaux monocoques habitables en monotypie.

Le format de la course comprend trois types de parcours : des courses le long de la côte de 50 à 100 milles nautiques, une course longue distance de 250 à 400 milles nautiques dans chaque bassin, ainsi que des parcours construits et des parcours côtiers.

Plus d'informations sur l'épreuve ici.

