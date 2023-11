Décès de Jean-Paul Gado : la ville de Saint-Paul lui rend hommage

Jean-Paul Gado est décédé jeudi 16 novembre 2023 à l'âge de 75 ans. Ancien employé municipal et chanteur au sein du groupe familial musical Gado, l'homme a marqué la vie Saint-Pauloise. La mairie lui rend hommage. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

C'est avec une profonde tristesse que la Municipalité de Saint-Paul a appris le décès de Monsieur Jean-Paul Gado, aussi connu sous les noms affectueux de DADA ou Zean Claude, survenu ce jeudi à l'âge de 75 ans.

Monsieur Gado, ancien employé communal dévoué, était également connu en tant que chanteur émérite au sein du groupe familial musical Gado. Son talent vocal exceptionnel lui a valu l'appréciation de ses pairs et a contribué à 'enrichissement culturel de notre patrimoine musical.

Il était l'aîné d'une fratrie de 12 enfants et lui-même père de 9 enfants, laissant derrière lui un héritage familial et musical significatif. Sa disparition laisse un vide profond au sein de notre communauté, et nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles.

En ces moments difficiles, la Municipalité exprime ses plus sincères condoléances à la famille Gado et tient à rendre hommage à la mémoire de Monsieur Jean-Paul Gado, un homme qui a marqué la vie Saint-Pauloise et de La Réunion plus généralement.