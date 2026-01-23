C’est avec émotion que nous avons appris hier le décès de Maître Roland Motais de Narbonne, avocat respecté et ancien bâtonnier de Saint-Pierre (Photo : sly/www.imazpress.com)

Il a exercé durant de très nombreuses années avec rigueur et humanité, accompagnant aussi bien les particuliers que les acteurs économiques du territoire. Son engagement constant et son attachement à la vie judiciaire locale ont marqué plusieurs générations de ses confrères et de justiciables.

Figure reconnue du barreau et des Saint-Pierrois, Maître Roland Motais de Narbonne laisse le souvenir d’un homme de conviction, estimé pour son parcours et son dévouement.

En ces circonstances douloureuses, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté juridique.

David Lorion