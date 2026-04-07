Département : les trois caravanes d’accès aux droits et à l’information près de chez vous

Le Département a lancé en 2022 sa Caravane d’accès aux droits et à l’information. Ce dispositif comporte trois caravanes qui sillonnent les routes de l'île. Les professionnels sont à votre écoute pour : renseigner et faciliter l’accès aux droits, orienter vers d’autres services d’action sociale ou services publics ou vous aider à la finalisation de dossiers. Rendez-vous cette semaine de 9h à 14h à Petite-île, Saint-Paul, Bras-Panon, Saint-Louis, Saint-Leu, Sainte-Suzanne, Saint-Pierre, Saint-Denis, et à la Plaine-des-Palmistes. Nous partageons, ci-dessous, la publication du Département (Photo : Département)