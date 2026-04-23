Département : les collégiens rendent hommage aux combattants réunionnais

À l'occasion du quatre-vingtième anniversaire du Débarquement, les élèves de la classe de défense du collège des Deux-Canons, en partenariat avec l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG), ont présenté leur bande-dessiné "Les Réunionnais de leur Libération à la Victoire" aux archives départementales. "Ce livret retrace le destin de soldats célèbres, comme Léon de Lépervanche, ou restés anonymes, qui se sont battus pour nos valeurs. Un travail de recherche remarquable qui rappelle que plus de 350 des nôtres sont tombés au combat", écrit le Département. (Photos : Département de La Réunion)