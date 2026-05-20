Département : la nuit européenne des musées au Lazaret de la Grande Chaloupe

Le samedi 23 mai 2026, le Département et le Lazaret de la Grande Chaloupe, vous invitent gratuitement, pour la nuit européenne des musées de 18h à 23h. Au programme : opéra "Les bagnes d’enfants : d’Îlet à Guillaume aux enfants du Levant" avec l'association Amadeus et visites guidées de l'exposition "Quarantaine et engagisme" de 18h à 21h30. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Pour l'opéra et les visites, la réservation est obligatoire via l'adresse mail [email protected] ou au 0262 20 03 23 / 0692 97 40 40.