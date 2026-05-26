Le Département a organisé une journée dédiée à la jeunesse au Jardin de l'État

Ce vendredi 22 mai 2026, au Jardin de l'État, à Saint-Denis, le Département de la Réunion et ses partenaires, ont organisé une journée dédiée à la jeunesse dans le cadre du Joli mois de l'Europe et des 80 ans de la départementalisation. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photos : Département)

Europe et coopération régionale

- Une journée dédiée à la jeunesse au Jardin de l'État -

Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe et des 80 ans de la départementalisation, le Département et ses partenaires ont organisé le vendredi 22 mai, au Jardin de l’État à Saint-Denis, une journée dédiée à l’Europe et à la coopération régionale. Entre 300 et 400 jeunes ont participé à cette manifestation pensée comme un espace pédagogique, interactif et accessible autour des dispositifs européens déployés en faveur de la jeunesse à La Réunion.

Tout au long de la matinée, les participants ont pu découvrir les actions soutenues par le Fonds social européen plus (FSE+) 2021-2027, notamment les bourses départementales étudiantes, les dispositifs de mobilité du Cnarm ou encore le programme Aire+ destiné à favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires du Rsa.

Un temps fort a également marqué cette séquence avec la remise symbolique de billets d’avion à plusieurs bénéficiaires accompagnés par le Cnarm dans le cadre de leur mobilité vers l’Hexagone pour des projets de formation et d’insertion professionnelle.

Associations, partenaires institutionnels et acteurs sportifs ont animé des ateliers autour de l’environnement, de l’eau, de l’alimentation, du sport ou encore de la cohésion sociale. Les échanges ont également permis de rappeler l’impact concret des financements européens dans la transformation du territoire réunionnais et dans le quotidien des habitants. Les jeunes présents ont salué cette initiative qui leur a permis d’obtenir des réponses concrètes sur les dispositifs existants. Manon et Isnelle, étudiantes en classe préparatoire médecine, ont notamment souligné : « Nous avons désormais les idées plus claires sur les aides et les possibilités offertes par l’Europe, le Département le Cnarm et tous les organismes présents ici, en matière de mobilité et de poursuite d’études. Nous avons visité tous les stands, avec beaucoup d'intérêt »

La coopération régionale dans l’espace indianocéanique a également été mise à l’honneur à travers plusieurs animations portées par la Mission Coopération Internationale et Régionale et l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien. « Grâce à cet engagement collectif, cette journée a permis de mieux valoriser les actions concrètes de l’Europe et surtout de mieux faire comprendre son impact dans la vie des Réunionnais », a souligné Gilles Hubert, vice-président du Département.

- "40 ans d’Europe à La Réunion : héritage et horizon" -

Organisée à l’Hémicycle du Palais de la Source, une conférence intitulée "40 ans d’Europe à La Réunion : héritage et horizon" a permis de retracer les grandes transformations de La Réunion accompagnées par les fonds européens depuis les années 1980. "En cinq générations de programmes, plus de 10 milliards d’euros auront été mobilisés pour La Réunion et utilisés à bon escient par les différents bénéficiaires publics et privés" a rappelé Gilles Hubert, vice-président du Département qui a rappelé l’importance de rendre l’action européenne plus lisible auprès de la population : "Car trop souvent, l’Europe peut sembler lointaine, abstraite ou technocratique. Pourtant, ici à La Réunion, elle est omniprésente. Elle accompagne nos territoires, nos infrastructures, notre agriculture, nos politiques sociales, nos projets éducatifs, nos initiatives économiques, nos actions de coopération régionale et, d’une manière générale, les parcours de milliers de Réunionnais".

Un film introductif a retracé l’évolution des politiques européennes sur le territoire.

En présence de Gilles Hubert, de la Conseillère départementale Brigitte Absyte, du directeur de l’Agile Philippe Clain et de plusieurs porteurs de projets bénéficiaires des programmes Feder, Feader, Fse ou Interreg, Jean de l’Hermite, ancien Sgar de La Réunion qui a animé la conférence, a salué l’intelligence collective réunionnaise des institutions et des collectivités locales qui a permis de réaliser les grands projets structurants financés par l’Europe, au bénéfice des Réunionnais.