Département : pose de la première pierre de l’Ephad de Bras-Panon

Ce mardi 9 juin 2026, Énéal, foncière médico-sociale du groupe Action Logement, et l’Oriapa (Organisation Réunionnaise d’Information et d’Accompagnement des Personnes Âgées) posent la première pierre d’un nouvel Ephad situé rue des Corbeilles d’or à Bras-Panon. "Un projet structurant pour renforcer l’accompagnement des personnes âgées dans le secteur Est de l’île de La Réunion", écrit le Département. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photos : Département)

Avec 107 places d’hébergement, cet établissement est le premier à entrer en phase de construction dans le cadre du plan de rattrapage de l’offre médico-sociale porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion et le Conseil départemental.

Cette opération s’inscrit dans une ambition partagée : développer une offre d’accueil et d’accompagnement adaptée aux besoins croissants liés au vieillissement de la population réunionnaise, tout en s’appuyant sur une démarche partenariale associant expertise médico-sociale, ancrage territorial et accompagnement des acteurs publics.

Porté par Énéal, ce projet est mené en partenariat avec la Shlmr, filiale locale du groupe Action Logement intervenant en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage. Le futur établissement proposera un cadre de vie moderne, accessible et sécurisé pensé pour favoriser le maintien du lien social, la participation des familles et le bien-être des résidents. Il prendra place dans un environnement calme, à proximité du centre-ville, des services de santé et des équipements du quotidien. Entièrement habilité à l’aide sociale, il permettra également de garantir une accessibilité au plus grand nombre.

- Une réalisation concrète du plan de rattrapage pour les personnes âgées -

L’Ephad de Bras-Panon est le premier établissement à avoir bénéficié d’un soutien du Ségur de la santé dans le cadre du plan de rattrapage pour les personnes âgées à La Réunion.

Ce plan prévoit la création de 500 places supplémentaires sur l’ensemble de l’île afin de répondre à un besoin identifié depuis de nombreuses années. En effet, La Réunion connaît une évolution démographique rapide. Le nombre de personnes âgées augmente, les situations de dépendance deviennent plus nombreuses et les attentes des familles sont de plus en plus fortes.

Face à cette réalité, l’ARS et le Département s’engagent pour anticiper et adapter l’offre d’accompagnement aux personnes âgées.

Le bilan au 31 décembre 2025 témoigne d'avancées majeures : 389 places nouvelles d'hébergement permanent sont validées, dont 321 places issues de la création de trois Ephad suite aux appels à projets de Petite-Île, Bras-Panon et Les Avirons.

Pour permettre la réalisation de ce projet, l’ARS a mobilisé des financements au titre du Ségur Investissement. Le Département assure quant à lui la garantie d’emprunt pour sa construction. Cet engagement traduit une volonté claire : investir aujourd’hui pour construire les solutions dont les Réunionnais

auront besoin demain.

- Un projet médico-social au service du territoire -

La construction de cet Ephad de 107 lits s’inscrit dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par le Conseil départemental de La Réunion et l’Agence régionale de santé de La Réunion. En mai 2023, l’Oriapa, acteur historique de l’accompagnement des personnes âgées à La Réunion depuis près de 50 ans, a été

retenue pour assurer la construction et l’exploitation de l’établissement. À la suite de cette désignation, l’Oriapa a engagé une consultation afin de sélectionner un opérateur chargé de concevoir, construire et financer le futur Ephad.

Dans ce cadre, Énéal est intervenu comme opérateur médico-social, via une cession de droits, afin de porter la réalisation immobilière de l’opération.

Ce projet contribuera à développer une offre médico-sociale adaptée aux besoins du territoire, tout en accompagnant le vieillissement de la population dans l’Est de l’île.

- Un établissement intégré dans son environnement -

Le futur établissement sera implanté dans le périmètre du lieudit Ma Pensée, au nord de la ville de Bras-Panon, dans un secteur urbanisé et calme, situé à la limite de la zone urbaine et des parcelles agricoles. Le site bénéficie d’une localisation privilégiée, à égale distance du centre-ville et des berges de la rivière des Roches.

Il se situe à proximité de plusieurs services et équipements utiles à la vie quotidienne et à l’accompagnement des futurs résidents : professionnels de santé, organismes sociaux, établissements scolaires, résidences et cuisines centrales.

L’opération, située rue des Corbeilles d’or, prévoit la construction d’un établissement comprenant 107 lits ainsi que 12 places d’accueil de jour, représentant une surface utile de 6 282 m2 sur un terrain d’environ 3910 m2. L’établissement sera habilité à 100 % à l’aide sociale, affirmant sa vocation sociale et son accessibilité.

Afin de favoriser un accompagnement individualisé et un cadre de vie plus chaleureux, l’établissement sera organisé en plusieurs unités de vie à taille humaine accueillant chacune entre 12 et 25 résidents.

- Un projet partenarial pour répondre aux enjeux du vieillissement -

Ce projet repose sur une coopération étroite entre plusieurs acteurs mobilisés pour répondre aux enjeux du vieillissement à La Réunion : l’Oriapa, gestionnaire de l’établissement, Énéal, propriétaire et porteur immobilier de l’opération, la Shlmr, partenaire local du projet, ainsi que le Conseil départemental de La Réunion, l’Agence régionale de santé de La Réunion et la banque des territoires dans le cadre du financement de l’opération.

L’appel à projets pour ce nouvel Ephad de Bras-Panon a été lancé par l’ARS et le conseil départemental le 9 décembre 2022.

« Ce projet illustre pleinement la mission d’Énéal : accompagner les acteurs médico-sociaux dans la réalisation d’établissements adaptés aux besoins des territoires. À Bras-Panon, cet Ephad contribuera à renforcer l’offre d’accueil pour les personnes âgées dans l’est de La Réunion, tout en proposant un cadre de vie moderne,

accessible et durable. », Mario Bastone, directeur général d’Énéal.

- Un investissement structurant pour le territoire -

Le coût global prévisionnel de l’opération s’élève à 24 462 205€ (incluant le mobilier et le foncier)

Le plan de financement repose notamment sur :

• 3,151 M€ de subventions publiques

• 11,2 M€ de prêts Pls accordés par la banque des territoires

• 7,4 M€ de fonds propres Énéal, nécessaires à l’équilibre de l’opération.

Les prêts contractés seront garantis à 100 % par le Conseil départemental de La Réunion.

Le futur établissement contribuera également au développement économique et social du territoire, avec la création de plus de 92 équivalents temps plein mobilisant des professionnels des secteurs médico-social, sanitaire, hôtelier et administratif.

« L’Ephad doit être d’abord un lieu de vie avant d’être un lieu de soins ; un lieu où chacun peut continuer à être reconnu dans son histoire, ses choix, ses liens familiaux et sa personnalité. A travers ce projet, nous construisons une société qui refuse l’isolement et la résignation ; une société qui considère ses aînés comme

une richesse ; une société fidèle aux valeurs de solidarité, de respect et de bienveillance qui fondent l’identité réunionnaise », souligne Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental.

« Le vieillissement de la population réunionnaise constitue un enjeu sociétal majeur pour les années à venir. La Réunion fait face à un sous-équipement historique en matière d'accueil et d'accompagnement des personnes âgées. Dans ce contexte, le développement de nouvelles capacités médico-sociales est indispensable pour anticiper les besoins futurs et garantir à nos aînés des solutions adaptées sur l'ensemble du territoire. La construction de ce nouvel Ephad à Bras-Panon participe pleinement à cet objectif. En renforçant l'offre d'hébergement dans l'Est de l'île, ce projet contribue à réduire les inégalités d'accès aux services pour les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs familles, tout en accompagnant la transformation de notre offre médico-sociale au service du bien-vieillir à La Réunion » précise Jean-Jacques Coiplet, Directeur général de l’ARS La Réunion.

- Calendrier opérationnel -

- Février 2025 : obtention du permis de construire

- 16 décembre 2025 : OS VRD

- 10 avril 2026 : OS travaux TCE

- 9 juin 2026 : pose de la première pierre

- 4ème trimestre 2027 : livraison prévisionnelle de l’établissement