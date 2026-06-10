Département : le collège Raymond Vergès remporte le premier prix du Ciné collège

Ce mardi 9 juin 2026, les dix films du concours Ciné collège ont été projetés au Ciné Cambaie en présence de Sabrina Tionohoué, Martine Huitelec ( académie de La Réunion ) et Joackim Bertil (Cdj). Le collège Raymond Vergès remporte le premier prix avec « Marie-Lou », une histoire sur l’importance de l’éducation. "Ce concours, dans le cadre des 80 ans de la départementalisation, a permis aux jeunes de recueillir la mémoire des gramoun et de découvrir l'école d'autrefois, le créole à l'école, et l'évolution des mentalités ", souligne Sabrina Tionohoué. (Photos : Département)

Palmarès :

- 1ᵉʳ Prix : Collège Raymond Vergès – « Marie-Lou » (une histoire sur l’importance de l’éducation).

- 2ᵉ Prix : Collège Emilien Adam de Villiers – « L’Album ».

- 3ᵉ Prix : Collège Célimène Gaudieux – « Elize La Fée Lékol ».

- Prix du Public : Collège Ligne des Bambous – « Lékol dans temps longtemps ».

