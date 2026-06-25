Le conseil départemental de La Réunion en partenariat avec le Département de Mayotte

Dans le cadre des conventions de partenariat entre les Conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, une délégation d’agents mahorais a été accueillie du 15 au 21 juin, pour une nouvelle séquence d’échanges de pratiques consacrée aux politiques sociales. "Mis en œuvre par la Mission Coopération Internationale et Régionale en collaboration avec la délégation de Mayotte à La Réunion, ces échanges visent à partager les expériences et les savoir-faire des deux collectivités afin d’améliorer la qualité du service public rendu aux populations", souligne le Département de La Réunion.(Photos : Conseil départemental)

Composée notamment de Mohamed Moindjie, directeur général adjoint Santé et Solidarités ; Abdallah Combo, directeur de l’Autonomie et des Prestations sociales; et Ankdate Aliamani, cheffe du service Logement, la délégation a participé à une semaine de rencontres et de visites de terrain.

Le programme a débuté par la visite du Centre éducatif fermé de Sainte-Anne. Les membres de la délégation ont ensuite rencontré les équipes de la Direction Enfance-Famille et de la Cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip), avant d’échanger avec les responsables du pôle du Bien vieillir et de l’Autonomie sur les dispositifs d’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ils ont assisté à la séance plénière présidée par Cyrille Melchior, avant de visiter une structure de l’Alefpa dédiée à l’accompagnement de publics vulnérables. Les échanges se sont poursuivis avec la découverte d’établissements relevant de la protection de l’enfance, notamment l’association Amare à Saint-Denis et le Foyer départemental de l’enfance de Terre-Rouge à Saint-Pierre, ainsi qu’une rencontre avec la Direction de l’Habitat autour des politiques du logement.

La visite s’inscrit dans un programme de coopération réciproque. Ces derniers mois, des agents du Département de La Réunion se sont également rendus à Mayotte pour découvrir les pratiques mises en œuvre par leurs homologues et nourrir les réflexions communes sur les politiques publiques.

Organisées par thématiques, ces visites témoignent de la volonté des deux collectivités de renforcer leur partenariat et de construire ensemble des réponses adaptées aux enjeux sociaux de leurs territoires, au bénéfice des populations de La Réunion et de Mayotte.