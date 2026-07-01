Département : Cyrille Melchior reçoit le syndicat national des aidants

Au Palais de la source le 24 juin 2026, une rencontre stratégique s'est tenue concernant les aidants. À La Réunion, les proches aidants jouent un rôle fondamental et indispensable au cœur de la société. C'est pour répondre à ces enjeux majeurs, que cette rencontre a été organisée. Cyrille Melchior, président du conseil départemental accompagné de la vice-présidente Thérèse Ferde, a ainsi échangé avec les représentantes locales du Syndicat national des aidants (Sna). Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo : Département)

Les proches aidants jouent un rôle fondamental et indispensable au cœur de la société Réunionnaise. Leur engagement quotidien, souvent discret, auprès de personnes en perte d'autonomie, en situation de handicap ou atteintes par la maladie, est le pilier d'une solidarité de proximité qui mérite une pleine reconnaissance et un accompagnement à la hauteur des défis rencontrés. C'est pour répondre à ces enjeux majeurs qu'une rencontre stratégique s'est tenue au Palais de la Source le 24 juin, afin de structurer un dialogue constructif entre les acteurs institutionnels et les représentants de terrain.

Le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, accompagné de la Vice-présidente Thérèse Ferde, a ainsi échangé avec les représentantes locales du Syndicat National des Aidants (Sna) : Marion Élie (secteurs nord et est) et Vanessa Collin (secteurs sud et ouest). Cette réunion de travail a également mobilisé les équipes du GIP-SAP Réunion, acteur majeur de l'accompagnement sur le territoire, représentées par sa directrice Stéphanie Vergoz et Gaëlle Morin, Responsable du Pôle Soutien et Accompagnement des Proches Aidants.

En tant que chef de file des politiques de l'autonomie, le Département fait du soutien aux aidants une priorité absolue. À travers cette démarche, la Collectivité réaffirme son rôle de moteur dans le déploiement de solutions concrètes pour faciliter le quotidien des familles réunionnaises. Grâce à l'action conjointe du Département et du Gip Sap Réunion, un panel de dispositifs est d'ores et déjà déployé sur l'ensemble de l'île pour prévenir l'épuisement et favoriser l'inclusion :

- Accompagnement personnalisé : soutien social et psychologique dédié.

- Solutions de répit : relais à domicile et séjours de répit pour permettre aux aidants de souffler.

- Espaces de parole et de lien social : organisation de "Cafés des Aidants" pour rompre l'isolement.

- Information et prévention : plateforme d'écoute, actions de sensibilisation et d'orientation.

Le Département a salué l'expertise et l'engagement remarquable des représentantes du Sna ainsi que la mobilisation quotidienne des équipes du Gip Sap Réunion. L'objectif est clair : poursuivre cette mobilisation collective pour faire progresser les droits et la reconnaissance des proches aidants, et continuer à développer des réponses toujours plus inclusives, innovantes et adaptées aux réalités du territoire réunionnais.