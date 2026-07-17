Le Département : budget d’initiative citoyenne, Cirk dan' Kartié, le cirque au plus près des habitants

Inscrit dans une démarche d'éducation populaire, le projet de Kalou Bada Circus rend les arts du cirque accessibles à tous en proposant des ateliers gratuits au cœur des quartiers. À travers la jonglerie et les techniques d'équilibre, il favorise l'apprentissage, la confiance en soi, le lien social et le partage intergénérationnel. Chaque cycle se conclut par une restitution publique et un spectacle, valorisant les participants. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo : Département)

Kalou Bada Circus a pour mission de promouvoir les arts du cirque et de les rendre accessibles à tous. Il partage des pratiques circassiennes dans un esprit de bienveillance, d'inclusion et d'éducation populaire. L'association, composée de bénévoles adultes et enfants, organise des ateliers gratuits, des stages, des animations et des spectacles tout en encourageant l'engagement des jeunes dans la vie associative. Une action qui touche en particulier les communes de Saint-André, Bras-Panon, Salazie, Saint-Benoit, La Plaine des Palmiste et Sainte-Rose. Un décloisonnement de la culture puisque les ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

- Une aide de 12.000 euros du Département -

La subvention de 12.000 euros a permis d'acquérir du matériel de cirque, difficile à trouver à La Réunion, qui est mis gratuitement à disposition du public lors d'ateliers d'initiation. Elle finance également l'intervention d'artistes professionnels réunionnais qui coaniment les journées et présentent des spectacles. Grâce à cette aide, la tournée se déploie « Cirk dan' Kartié » dans les communes de l'Est afin de faire découvrir les arts du cirque au plus grand nombre.

- Le BIC représente-t-il une initiative importante -

Pour l'association c'est l'opportunité de rencontrer les habitants de l'Est, où il existe peu d'offres autour des arts du cirque. Les animations permettent aux familles de partager un moment convivial, de découvrir de nouvelles disciplines et, pour certains, de rejoindre ensuite l'association. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière le cirque réunionnais et de valoriser les artistes locaux auprès d'un public toujours plus nombreux.