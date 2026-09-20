Département : l’alimentation durable, fil rouge de la Semaine européenne du développement durable

Du 18 septembre au 8 octobre 2026, la Semaine européenne du développement durable (SEDD) mobilisera les acteurs du territoire autour des initiatives en faveur de la transition écologique. Le lancement de cette édition 2026 s’est tenu mardi 15 septembre à la Préfecture, en présence des partenaires institutionnels, associatifs et des porteurs de projets. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette année, l’alimentation durable constitue le fil rouge de la SEDD. Un enjeu transversal qui concerne à la fois la santé, le pouvoir d’achat, l’agriculture locale, la préservation des terres et des ressources, mais aussi la sécurité alimentaire.



Cette ambition rejoint pleinement les actions portées par le Conseil départemental. À travers AgriPéi 2030, la collectivité travaille à renforcer une agriculture diversifiée, résiliente et adaptée aux besoins du territoire. Près de 3 890 hectares de friches ont ainsi été remis en agriculture en dix ans.

Le Projet Alimentaire Territorial, le Plan 1 Million d’Arbres, qui compte déjà plus de 700.000 arbres plantés, ainsi que les actions conduites dans les collèges participent également à cette dynamique.

- "Mieux manger pour tous" -

Dans les 37 collèges, le Département agit notamment pour favoriser la consommation de fruits et légumes péi, améliorer la qualité de l’alimentation et lutter contre le gaspillage alimentaire. Le projet "Mieux manger pour tous" vient compléter cette démarche auprès des publics accompagnés dans les territoires d’action sociale.



Pour Camille Clain, vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à l’Environnement et au Développement durable : "La souveraineté alimentaire ne se décrète pas. Elle se construit dans la durée, avec les agriculteurs, les filières, les collectivités, les partenaires et les consommateurs."

À travers ces actions, le Département réaffirme son engagement en faveur d’une transition écologique concrète, collective et solidaire, en faisant de l’alimentation un levier pour agir sur l’environnement, l’économie et la qualité de vie des Réunionnais.