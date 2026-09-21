Département : retrouvez le planning de la caravane d'accès aux droits

Les professionnels des trois caravanes d'accès aux droits vous accueillent de 8 heures à midi, des moments d'échanges, gratuits et sans rendez-vous. Le Département a lancé en 2022 sa Caravane d’accès aux droits et à l’information. Ce dispositif a été renforcé en juin 2023 afin de rendre les services de la collectivité plus accessibles. Les professionnels de la Collectivité sont à votre écoute pour : renseigner et faciliter l’accès aux droits, ils peuvent aussi vous orienter vers d’autres services d’action sociale ou services publics. Nous publions, ci-dessous, la publication du Département à ce sujet