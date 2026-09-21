Département : pour soutenir l'agriculture et l'alimentation, donnez votre avis sur le projet MEREN nord

Le Département de La Réunion est maître d’ouvrage du projet MEREN Nord, Mobilisation des ressources en eau des micro-régions Est et Nord de La Réunion, qui vise à renforcer et sécuriser durablement l’alimentation en eau du Nord et de l’Est de La Réunion, pour les besoins agricoles, l’alimentation en eau potable et les activités économiques. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le projet prévoit notamment la mobilisation de ressources en eau, leur transfert par la création d’une galerie souterraine, leur stockage dans des réservoirs de tête et leur acheminement par une conduite maîtresse vers les différents secteurs concernés.

Cette concertation préalable, organisée par le Département conformément à l’article L.121-17 du Code de l’environnement, porte notamment sur l’opportunité du projet, ses objectifs, ses principales caractéristiques et les solutions alternatives.

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a désigné deux garants : Daniel GUÉRIN ([email protected]) et Bernard VITRY ([email protected])

La concertation préalable se déroulera du 6 octobre au 7 décembre 2026. Le dossier de concertation et les modalités de participation sont disponibles sur le site www.meren.re.