Le Département fait le point sur les dossiers votés lors de la dernière Commission Permanente

La Commission Permanente s’est déroulée ce mercredi 23 septembre 2026 sous la présidence de M. Cyrille Melchior. Les dossiers examinés relevaient de l’agriculture, de l’aménagement du territoire, de l’environnement, du tourisme, des solidarités, de l’habitat, de l’insertion, de l’autonomie, de l’éducation, de la culture, de la coopération régionale et du sport. Lors de cette commission, les élus ont notamment voté une motion portant sur une demande d'adaptation des dispositifs nationaux destinés aux agriculteurs. Nous publions, le compte rendu, ci-dessous. (Photo : Richard Bouhet/imazpress.com)

Dans le domaine de l'agriculture les élus renouvellent leur demande, pour que l'Etat engage les procédures requises en faveur de la déclaration de catastrophe naturelle et calamité agricole liée à la sécheresse ;

Ils sollicitent une territorialisation du plan CASI, permettant le déploiement d'un volet spécifique pour la Réunion et l'affectation d'une enveloppe dédiée d'au minimum 30 M€ ;

Le Département demande l'adaptation des dispositifs d'aide nationaux aux spécificités des exploitations agricoles réunionnaises, avet notamment la suppression des seuils de surface qui s'avèrent inadaptés au regard de la taille moyenne des exploitations réunionnaises, dix fois inférieure aux structures économiques hexagonales ;

Les élus appellent à une analyse approfondie de la formation des prix et de la concurrence sur le marché local des intrants agricoles, afin d'instaurer une transparence stricte et une régulation des prix en période de crise ;

Enfin, ils sollicitent un report d'un an de la réforme du statut de conjoint collaborateur, et l'adaptation voire l'exonération pour les exploitations au régime du micro-bénéfice agricole.

- Les différents dossiers votés -

Camp Pierrot : 728.500 € pour moderniser la station de traitement des effluents La Commission Permanente a validé l’adaptation technique et organisationnelle du projet de modernisation de la station de gestion des effluents de Camp Pierrot, à Salazie. La station prendra désormais principalement en charge la fraction solide des lisiers et les litières de

volailles, avec pour objectif la production d’environ 3 500 tonnes par an d’engrais organique granulé et normé.

Le Département maintient son aide financière de 728 500 € pour le projet qui prévoit notamment la rénovation du bâtiment et de la toiture, l’installation d’une centrale photovoltaïque de 350 kWc et la mise en place d’une chaîne de production d’engrais granulé.

L’aide est conditionnée à l’accompagnement des éleveurs pour leurs équipements individuels. FEADER : 327 000 € pour l’appel à projets Apiculture 2026

Le Département, autorité de gestion du FEADER lance un appel à projets consacré à l’apiculture. Le dispositif accompagne notamment la transhumance des ruches, la préservation de la biodiversité et le service de pollinisation.

L’enveloppe FEADER s’élève à 327 000 €, complétée par une contrepartie nationale du Département de 81 750 €.

AMÉNAGEMENT

Pierrefonds : 259.250 € pour accompagner le plan de redressement de l’aéroport

Le Département accorde une subvention exceptionnelle de 259 250 € au Syndicat Mixte de Pierrefonds au titre de l’exercice 2026. Cette aide doit contribuer à la mise en œuvre du plan de redressement et de relance de l’aéroport, engagé dans le contexte de la procédure de redressement judiciaire ouverte en février 2025.

L’intervention s’inscrit dans la trajectoire présentée par le Syndicat Mixte pour retrouver progressivement l’équilibre, notamment grâce à la reprise de l’activité aérienne commerciale, à la maîtrise des dépenses et au soutien exceptionnel des collectivités membres.

Sécurité routière : 45 330 € pour 43 actions départementales

Le Département participe au Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2026. Au total, 70 projets ont été retenus pour un montant global de 136 479 €, avec une participation de 45 330 € du Département, aux côtés de l’État et de la Région. Les actions ciblent notamment les conduites à risque, les deux-roues motorisés, les mobilités douces, les jeunes et le risque routier professionnel.

ENVIRONNEMENT

Plan 1 Million d’Arbres : une nouvelle coopération avec les FAZSOI

Dans le cadre du Plan 1 Million d’Arbres pour La Réunion, le Département renforce son partenariat avec les Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI). La nouvelle coopération concerne le terrain militaire du camp lieutenant Paoli, à la Plaine des Cafres.

Le Département, avec l’appui de la SPL EDDEN, contribuera à la mise à jour du plan de gestion du site, à l’élaboration d’un plan d’actions opérationnelles, à une action de sensibilisation à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et à la rédaction d’un rapport technique sur la production de plants indigènes et endémiques.

TOURISME

Village Corail : près de 920 000 € de financements pour l’accès aux vacances

Le Département poursuit son partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion pour faciliter l’accès aux vacances des familles réunionnaises accueillies au Village Corail. La convention « Vacances Loisirs » 2026 prévoit une subvention de 390 480 € de la CAF, destinée à financer des séjours familiaux et des animations au bénéfice de 360 familles.

Le dispositif « Aide au Temps Libre » représente, pour sa part, une enveloppe prévisionnelle d’environ 530 000 € pour 973 familles. Au total, les deux dispositifs sont soutenus à hauteur de 920 480 € et concernent 1 333 familles.

SPORT

Aides aux clubs sportifs et aux ligues/comités : 31 500 € pour des projets sportifs

Le Département attribue 31 500 € d’aides complémentaires à 13 clubs sportifs et à la Ligue du badminton de La Réunion pour soutenir des projets sportifs confirmés en 2026.

Ces aides accompagnent notamment des manifestations locales, des projets favorisant la cohésion et l’animation de proximité, le sport santé et le sport féminin, ainsi que la participation d’athlètes et d’équipes à des championnats et compétitions en France et dans la zone océan Indien.

Grand Raid : 10 000 € pour la 34 ème édition

Le Département renouvelle son soutien à l’association Grand Raid à hauteur de 10 000 € pour

la 34 ème édition de la manifestation.

Plus de 7 000 traileurs sont attendus sur les différentes épreuves, qui mobilisent également de nombreux bénévoles et accompagnateurs.

Cette aide est notamment liée à des engagements en faveur de la préservation de la biodiversité et de l’encadrement des manifestations sportives en milieu naturel. L’association participera à la stratégie portée par la CDESI, contribuera aux actions de sensibilisation et déploiera l’outil Outdoorvision.

SOLIDARITÉS

Petite enfance : 20 000 € pour cinq Maisons d’Assistants Maternels

Le Département attribue une aide de 4 000 € à chacune des cinq Maisons d’Assistants Maternels retenues dans le cadre du dispositif départemental d’aide à la création des MAM, soit un montant total de 20 000 €. Les structures concernées sont implantées à Saint-Louis, Saint-Pierre, L’Étang-Salé, Petite-Île et Saint-Joseph. Ces aides permettront de financer des travaux d’installation et, selon les structures, l’acquisition de mobilier de puériculture, d’électroménager ou l’installation de climatiseurs.

Assistants familiaux : deux week-ends parentalité à Bois Corail

Le Département met en œuvre, avec le Centre de vacances et de loisirs Bois Corail, des week- ends parentalité destinés aux assistants familiaux accueillant des enfants de 6 à 12 ans.

L’objectif est de proposer un temps de partage et de ressourcement, de renforcer les liens entre les enfants accueillis et les familles d’accueil et de soutenir les assistants familiaux dans leur mission éducative. Deux séjours sont prévus en 2026, permettant d’accueillir 90 personnes au total. Le budget prévisionnel s’élève à 21 330 €.

Parentalité : 233 000 € pour soutenir 16 associations

Le Département attribue un total de 233 000 € à 16 associations engagées dans le soutien à la parentalité. Les actions soutenues visent notamment à renforcer les liens parents-enfants, accompagner la coparentalité et l’éducation positive, prévenir les violences intrafamiliales et développer le pouvoir d’agir des familles. Parmi les bénéficiaires figurent notamment AMAFAR-EPE, 1000 SOURIRES, l’UDAF, AMEFA, AMF2S, DE PÈRES EN PAIRS, FEE MAZINE, ATD Quart Monde, OU GINGN’, Médiation Familiale des Hauts, UNIR-OI et LESQUILIBRES.

Aide alimentaire : 109 000 € pour huit opérateurs

Le Département attribue 109 000 € à huit opérateurs engagés dans l’aide alimentaire au second semestre 2026. Les financements soutiennent des épiceries sociales et solidaires, la distribution de denrées et des dispositifs de proximité en faveur des personnes en situation de précarité. Les structures soutenues sont La Banque Alimentaire des Mascareignes, l’Association Entraide aux Chômeurs Précaires, le Collectif d’Animation de Sainte-Marie, Saint-Vincent de Paul, Le Saint-Martin, Le CEP, Solidarité Sainte-Thérèse de Saint-Pierre et

SOLIKER.

Accès aux droits : 7 000 € pour l’association Agir Pou Nout Tout

L’association Agir Pou Nout Tout reçoit une subvention de 7 000 € pour son action « Relais social de proximité – Accès aux droits », à Bras-Panon. Le dispositif accompagne notamment les personnes rencontrant des difficultés dans leurs démarches administratives et avec les outils numériques. L’action couvre des démarches liées notamment à la santé, à la famille, à la retraite, à l’emploi et à la situation fiscale, en complément des dispositifs d’action sociale déployés par le Département.

JEM Cœurs Unis : 5 000 € pour deux journées de solidarité

Le Département attribue une subvention de 5 000 € à l’association JEM Cœurs Unis pour l’organisation de deux journées de solidarité à destination de personnes vulnérables. Ces journées proposeront des temps d’animation, de convivialité et de bien-être, avec notamment des actions de solidarité et l’organisation du transport des personnes. Environ 300 personnes sont concernées.

Solidarité nationale : 10 000 € pour la commune du Porge

Dans le cadre de la solidarité interinstitutionnelle organisée par « Départements de France », le Département apporte une aide de 10 000 € à la commune du Porge, en Gironde, touchée par les incendies de l’été 2026. Cette contribution vise à participer aux actions de reconstruction et d’accompagnement engagées au bénéfice des habitants.

MOBILITÉ

Réunionnais de l’Hexagone et d’Europe : 36 300 € pour 21 associations

Le Département attribue 36 300 € de subventions à 21 associations réunionnaises implantées dans l’Hexagone ou en Europe. Cet accompagnement vise notamment les étudiants, les personnes malades et leurs accompagnants, les Réunionnais en mobilité, les familles endeuillées, ainsi que les actions de promotion de la culture et des talents réunionnais. Les subventions permettent de soutenir les associations comme relais de proximité auprès des Réunionnais en mobilité et dans la valorisation de l’identité et de la culture réunionnaises.

HABITAT

Logement social : 14,3 M€ d’emprunts garantis par le Département

Le Département accorde sa garantie à hauteur de 100 % aux emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par quatre bailleurs sociaux pour un montant global de 14 337 414 €. Ces garanties concernent quatre opérations à Saint-Joseph (SEMAC), au Tampon (SODEGIS), à Saint-André (SODIAC) et à L’Entre-Deux (SEMADER).

INSERTION

Insertion : 883 500 € pour 34 projets collectifs

Le Département poursuit son soutien aux projets collectifs d’action sociale et d’insertion.

Pour cette deuxième programmation 2026, 34 chantiers d’insertion bénéficieront de subventions pour un montant total de 883 500 €. Ces projets couvrent notamment l’agriculture biologique, le maraîchage et l’horticulture, les plantes médicinales et l’agroforesterie, la valorisation du patrimoine et du tourisme, l’artisanat et le textile, le bois, les fibres et l’économie circulaire. Ils prévoient le recrutement de 272 CDDI et de 99 PEC.

Département et CGSS : un partenariat renforcé pour l’accès aux droits

Le Département et la Caisse Générale de Sécurité Sociale renforcent leur coopération afin de mieux coordonner leurs interventions au bénéfice des publics fragilisés. La convention-cadre porte notamment sur l’accès aux droits et aux soins et sur une meilleure connaissance mutuelle des dispositifs des deux institutions.

Le partenariat prévoit notamment des actions d’information collectives, une meilleure orientation des assurés vers les dispositifs d’action sanitaire et sociale de la CGSS et une coordination accrue des professionnels, notamment dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion.

Réseau Points Chances : 117 766 € pour accompagner les porteurs de projets

Le Département mobilise 117 766 € pour soutenir les acteurs du réseau Points Chances :

Réseau Initiative Réunion, ADIE et REUSIT. Ce réseau accompagne les porteurs de projets à différentes étapes de leur parcours, de l’émergence de l’idée à la création et au développement de l’activité. Les crédits permettront notamment de soutenir le prêt d’honneur, le BEELAB dédié à l’entrepreneuriat féminin, Cité LAB Ouest et le dispositif de couveuse d’entreprises porté par REUSIT.

AUTONOMIE

Transport des adultes handicapés : 2,287 M€ pour neuf foyers

Le Département consacre 2 287 000 € à la prise en charge des frais de transport des usagers de neuf Foyers d’Accueil Occupationnel (FAO) en 2026. Près de 400 adultes handicapés sont transportés quotidiennement dans le cadre de ce dispositif. Les crédits sont répartis entre les établissements de l’ALEFPA, de l’ADAPEI, de l’APAJH, de BIOTOPE, de la Fondation Père Favron et de l’IRSAM.

GIP-SAP : 2,255 M€ pour l’aide à la personne et les aidants

Le Département attribue une subvention de fonctionnement de 2 255 058,95 € au GIP-SAP «

Maison de l’Aide à la Personne » pour son programme d’actions 2026. Le GIP-SAP poursuit notamment ses actions en faveur des proches aidants : écoute et orientation, répit-repos, bourse d’heures, séjours Grand’R, Kaz Grand’R, cafés des aidants, accompagnement individuel et psychosocial et actions de prévention. Le programme vise également à poursuivre la structuration de la filière de l’aide à la personne.

CULTURE

Pacte linguistique : un nouveau cap pour trois ans

Le Département renouvelle pour trois ans le Pacte linguistique signé en 2023 avec l’État, la Région et l’Association des Maires de La Réunion. Ce partenariat vise à renforcer la reconnaissance du créole réunionnais et la promotion du multilinguisme à La Réunion.

Le renouvellement s’accompagne de la validation d’une lettre de mission pour le futur chef de projet chargé de préfigurer la création d’un Institut public du créole réunionnais et de fédérer les acteurs institutionnels, scientifiques, culturels et associatifs autour de cette politique linguistique.

ÉDUCATION

Challenge sportif des collèges : rendez-vous le 28 octobre à Bras-Panon

La 7 ème édition du Challenge Départemental Sportif des Collèges se déroulera le mercredi 28 octobre 2026 au complexe sportif Paul Moreau de Bras-Panon. La manifestation sera ouverte aux élèves de 6 ème et de 5 ème des collèges publics et privés. Les collégiens participeront à six ateliers sportifs — natation, basket 3x3, kick-boxing light, squash, ultimate et breakdance — ainsi qu’à des ateliers autour du sport, de la santé, de la nutrition et de l’environnement.

Le Département attribue une subvention de 20 000 € à l’UNSS.

Épanouissement des collégiens : 101 400 € pour cinq actions

Pour la rentrée scolaire 2026-2027, le Département met en œuvre un programme d’actions destiné à favoriser l’épanouissement et la réussite éducative des collégiens.

Cinq initiatives sont soutenues : un concours de court-métrage consacré à la lutte contre les drogues, la 3e édition du concours e-sport « College of Legends », le déplacement de 11 collégiens en tournée nationale autour du spectacle « Les enfants du bagne », les 20 ans des « Orchestres à l’école » et une aide exceptionnelle à la classe à horaires aménagés théâtre du collège Mahé de Labourdonnais. Le montant total des dépenses s’élève à 101 400 €.

Restauration scolaire : 306 300 € au titre du FCSH 2026

Le Département valide une enveloppe totale de 306 300 € au titre du Fonds Commun des Services d’Hébergement (FCSH) pour l’année 2026. Ces crédits permettront aux collèges de financer des acquisitions, remplacements ou réparations d’équipements de restauration.

Collèges publics : 2,621 M€ pour la seconde tranche des petits travaux de maintenance

Le Département attribue une enveloppe complémentaire de 2 621 000 € aux collèges publics au titre de la seconde tranche 2026 de la dotation « Petits Travaux de Maintenance ».

Cette enveloppe porte à 6 M€ le montant total de la dotation de maintenance pour l’année 2026, après une première tranche de 3 379 000 € votée en février. Les crédits répondent aux besoins identifiés par les établissements en matière de sécurité, d’hygiène, de pérennité du bâti et d’entretien courant, et permettent notamment d’intervenir rapidement sur les urgences bâtimentaires.

COOPÉRATION RÉGIONALE

Namibie : 32 544 € pour une mission de Volontariat de Solidarité Internationale

Le Département cofinance à hauteur de 32 544 € une mission de Volontariat de Solidarité Internationale en Namibie pour la période 2026-2027. Le volontaire est affecté au Centre culturel franco-namibien sur un poste de chargé de mission culturel et de communication. Madagascar : une coopération autour du sport et de la jeunesse à Sainte-Marie

Le Département formalise une convention de coopération décentralisée avec la Commune Urbaine de Sainte-Marie à Madagascar. Cette convention s’inscrit dans une coopération engagée depuis 2021 autour de la jeunesse et du sport, notamment avec l’association réunionnaise 974 Action.

Le projet « ESPRIT BEACH – L’accessibilité du rugby au service de l’éducation » prévoit des actions de formation et de transfert de compétences. À La Réunion, 10 jeunes suivront un parcours d’éducateur rugby. À Sainte-Marie, 20 animateurs locaux, 7 jeunes et 2 cadres formateurs de la Fédération malgache de rugby seront directement concernés.