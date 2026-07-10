Département : Anafruit, un investissement pour l'avenir de la filière fruitière

Renforcer la compétitivité de la filière fruitière réunionnaise. C'est l'ambition du projet porté par Anafruit - organisation de producteurs engagée dans l'accompagnement, la commercialisation et la valorisation des productions fruitières réunionnaises - avec le soutien de l'Union européenne et du Département de La Réunion. Nous publions le communiqué du conseil départemental : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Déployé sur la période 2024-2027, ce programme bénéficie d'un financement de 223 000 euros, assuré à 80 % par l'Union européenne, à travers le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et à 20 % par le Département.

Au cœur du projet, un accompagnement technique renforcé est proposé aux producteurs afin d'optimiser les récoltes, de limiter les pertes après récolte et de mieux valoriser les fruits locaux (ananas, letchis, fruits de la passion, goyaves, bananes...). L'objectif est d'améliorer la qualité des productions, de répondre aux attentes des consommateurs et d'offrir aux exploitations de nouvelles perspectives de développement dans un contexte marqué par les défis climatiques, économiques et environnementaux.

En soutenant Anafruit, le Département et l'Union européenne investissent dans une agriculture qui mise sur l'innovation, la montée en compétences et la valorisation des savoir-faire réunionnais. Cet accompagnement permet également de consolider une filière essentielle pour le territoire en renforçant les débouchés des producteurs et en favorisant une meilleure reconnaissance de la qualité des fruits de La Réunion.

Le projet Anafruit s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement agricole portée par le Conseil départemental à travers le plan Agripei, support de l'actuelle mandature pour le développement agricole. En renforçant la compétitivité des exploitations, en accompagnant les producteurs dans leur montée en compétences et en valorisant les productions locales, il contribue directement aux ambitions du Département en faveur d'une agriculture plus performante, durable et résiliente.

Par son objet et ses actions, le projet répond également aux objectifs du Feader, deuxième pilier de la Politique agricole commune (PAC). Doté d'une enveloppe de 1,94 milliard d'euros pour la France sur la période 2021-2027, le Feader accompagne la modernisation des exploitations, soutient l'innovation et favorise le développement du territoire.