Le Département lance un appel à candidature pour l'implantation de ruches

Le Département de La Réunion lance un appel à candidatures pour l'implantation des ruches sur les espaces naturels sensibles de l'île. Sept emplacements stratégiques situés au sein des espaces naturels sensibles sont mis à disposition pour l'implantation des ruches. La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 21 août 2026. "En soutenant la filière apicole, le Département de La Réunion contribue à la préservation de la biodiversité et au développement durable de notre territoire, l'abeille étant une alliée majeure de notre patrimoine naturel", écrit le Département. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L’ensemble des documents (règlement de l’appel, fiches descriptives des sites, formulaire de candidature, coordonnées des référents) est disponible ici.

La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 21. Vous pouvez envoyer votrer dossier par voie postale ou via [email protected].

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