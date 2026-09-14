Département : la Caravane d'accès aux droits près de chez vous cette semaine

Les trois caravanes d'accès aux droits sillonnent toujours l'île pour vous informer, conseiller et vous aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. Une initiative gratuite, prêt de chez vous cette semaine, de 8h à 12h. (Photo d'illustration : Département)

Les communes concernées sont :

• Saint-Philippe

• Saint-Leu

• Sainte-Suzanne

• Saint-Joseph

• Saint-Paul

• Bras-Panon

• Saint-Pierre

• Le Port

• Saint-André

• Saint-Denis

• Sainte-Marie

• Saint-Louis

• Trois-Bassins

Le planning cette semaine :

Toutes les dates et les lieux sont à retrouver ici.