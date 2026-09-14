TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Département : la Caravane d'accès aux droits près de chez vous cette semaine

  • Publié le 14 septembre 2026 à 09:32
  • Actualisé le 14 septembre 2026 à 09:45
Caravane du Département de La Réunion

Les trois caravanes d'accès aux droits sillonnent toujours l'île pour vous informer, conseiller et vous aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. Une initiative gratuite, prêt de chez vous cette semaine, de 8h à 12h. (Photo d'illustration : Département)

Les communes concernées sont :

• Saint-Philippe
• Saint-Leu
• Sainte-Suzanne
• Saint-Joseph
• Saint-Paul
• Bras-Panon
• Saint-Pierre
• Le Port
• Saint-André
• Saint-Denis
• Sainte-Marie
• Saint-Louis
• Trois-Bassins

Le planning cette semaine :

Toutes les dates et les lieux sont à retrouver ici

Département, Caravane d’accès aux droits, Zoom

guest
0 Commentaires