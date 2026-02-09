Département : Célimène au Jardin de l'État, une journée pour créer autour de l'art féminin

Actualisé le 9 février 2026 à 11:13

Publié le 9 février 2026 à 10:04

À l'occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, le Département de La Réunion organise des ateliers d'aquarelle exclusifs au Jardin de l'État (Saint-Denis) le 7 mars 2026. Nous partageons la publication du Département ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le Département organise huit ateliers qui animeront quatre journées accompagnés par des artistes professionnelles, prévus pour 15 participantes max par session.

Un moment unique pour développer vos talents, échanger et célébrer la créativité féminine.

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes.

L’art est un langage universel : venez l’explorer entre femmes.