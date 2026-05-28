Département : sensibilisés à la préservation de l'eau, les collégiens du dispositif "Class Do Lo" présentent leur travail

Ce jeudi 28 mai 2026, les collégiens inscrits dans le dispositif "Class Do Lo" font la restitution de leur projet mené tout au long. "Class Do Lo" est une initiative de l'Office de l'eau de la Réunion en partenariat avec l'Académie et le Département, afin de sensibiliser les élèves aux enjeux liés à l'eau, à sa préservation et aux milieux aquatiques. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En 2025, plus de 2.100 enfants ont été sensibilisés dans le cadre des animations pédagogiques. À l'issue d'un appel à projets pour l'année scolaire 2025-2026, plus d'une dizaine d'établissements ont présenté un dossier mêlant sciences de l'eau, arts et culture.

Cette année, sur ce dispositif, cinq établissements ont été accompagnés, et présentent le résultat de leur travail ce jeudi 28 mai 2026, au Palais de la Source : l'occasion de valoriser l'engagement et le travail des élèves et de leurs enseignants.

"Class do lo" a plusieurs objectifs , tout d'abord, sensibiliser les élèves aux enjeux liés à l'eau, à la préservation des ressources, des milieux aquatiques et de leur biodiversité. Encourager les projets éducatifs autour de la thématique de l'eau, et construire une citoyenneté pour l'eau en engageant les élèves dans un projet concret, permettant d'appréhender leur rôle dans une gestion durable de l'eau.

- L'Office de l'eau Réunion -

L'Office de l'eau Réunion agit depuis 23 ans sur le territoire de La Réunion et dans l'Océan Indien. Depuis 2006, près de 140 millions d'euros sont investis pour améliorer le cadre de vie des Réunionnais, dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention du bassin, que le Comité de l'eau et de la biodiversité lui confie, en cohérence avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Les aides financières stimulent la programmation des actions et des travaux à La Réunion. Le financement du programme pluriannuel d'intervention du bassin est assuré par les redevances d'usage.

L'observation, les études et les programmes de recherche qu'il réalise permettent de caractériser les enjeux pour le développement durable des usages de l'eau et la préservation de la biodiversité aquatique.

Les connaissances ainsi produites sont partagées avec tous les publics pour. conscientiser, améliorer les progrès et éclairer les décisions.

Entre 2022 et 2027, près de 100 millions d'euros sont programmés en faveur de la production de connaissances sur la ressource en eau et les milieux aquatiques, le développement de pratiques vertueuses, l'amélioration des services publics d'eau, la coopération avec les partenaires.

Une base de 75 millions de données sur l'état des rivières, des nappes d'eau souterraine, des étangs, et des lagons de La Réunion.

Près de 700 personnes interpellées dans le cadre des évènementiels auxquels l'Office de l'eau participe pour l'année 2025.

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