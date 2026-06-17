Département : College of Legends fait son grand retour

Après le succès de l'édition 2025, le Département relance son grand concours League of Legends. Cette année, 12 collèges de l’île, contre 8 l'an dernier, s'affrontent pour le titre. Au-delà des claviers, ce projet sensibilise les élèves aux bonnes pratiques et à la gestion du temps d'écran grâce à des ateliers menés avec des professionnels de santé et des associations. Le rendez-vous est pris, le 25 juin 2026, pour découvrir les résultats de la grande finale. Nous partageons la publication du conseil départemental, ci-dessous : (Photo Département 974)