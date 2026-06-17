TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Département : College of Legends fait son grand retour

  • Publié le 17 juin 2026 à 17:52
  • Actualisé le 17 juin 2026 à 18:50
Le collège Raymond-Vergès remporte la première édition du concours College of legends

Après le succès de l'édition 2025, le Département relance son grand concours League of Legends. Cette année, 12 collèges de l’île, contre 8 l'an dernier, s'affrontent pour le titre. Au-delà des claviers, ce projet sensibilise les élèves aux bonnes pratiques et à la gestion du temps d'écran grâce à des ateliers menés avec des professionnels de santé et des associations. Le rendez-vous est pris, le 25 juin 2026, pour découvrir les résultats de la grande finale. Nous partageons la publication du conseil départemental, ci-dessous : (Photo Département 974)

Zoom, Département, Conseil départemental, College of Legends, Gaming, Jeux vidéos, Esport, League of legends

guest
0 Commentaires