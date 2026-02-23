Département : déménagement du service aide sociale à l'enfance de Saint-Gilles-les-Hauts

Le conseil départemental informe aux habitants que le Service aide sociale à l'enfance (ASE) de la maison départemental de Saint-Gilles-les-Hauts, anciennement réparti sur 3 sites (Villas du Bernica, de Fleurimont et de l'Éperon) déménage au 22 rue Terrain L'Avion à l'Éperon toujours au secteur de Saint-Gilles-les-Hauts depuis le jeudi 19 février 2026. Nous partageons le communiqué du Département. (Photo : www.imazpress.com)