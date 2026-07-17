Département : des travaux de sécurisation pour préserver le Moulin à eau à Saint-Paul

À la suite des épisodes climatiques successifs (cyclones, fortes pluies et vents violents), un arbre (Tamarin de l’Inde) situé à proximité du Moulin à eau de Saint-Paul présente un risque de chute sur la voirie communale. Cette situation fragilise également une partie de l'ouvrage historique. Nous publions le communiqué du conseil départemental : (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Afin de garantir la sécurité des usagers et de préserver ce patrimoine, le Département de La Réunion, propriétaire du site, engage très prochainement, en partenariat avec la ville de Saint-Paul et le GIP Réserve naturelle nationale de l'étang de Saint-Paul, des travaux de sécurisation.

Pendant la durée du chantier, la voie communale située sous l'arbre sera temporairement fermée aux piétons et aux véhicules ; le périmètre autour du bassin sera sécurisé ; l'arbre dangereux sera abattu.

Le Département tient à rassurer la population. Il ne s'agit pas de détruire le Moulin à eau. Une partie de l'ouvrage, fragilisée par les mouvements de terrain, sera démontée de manière préventive. Chaque pierre sera soigneusement numérotée, photographiée et conservée afin de permettre un remontage à l'identique lorsque les conditions de sécurité le permettront.

Ces travaux ont pour seul objectif d'assurer la sécurité tout en préservant durablement ce patrimoine auquel les habitants sont attachés. Pendant toute la durée du chantier, une présence sera assurée sur site afin d'informer et d'accompagner le public. Les riverains et les associations du quartier seront tenus informés de l'avancement des opérations.

Le Département remercie les usagers de respecter le balisage et les restrictions d'accès mis en place pendant toute la durée des travaux.