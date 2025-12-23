Département : gran 20 désanm au musée Villèle

Ce vendredi 19 décembre 2025, le Département a célébré pendant deux jours le gran 20 désanm en présence d'Aurore Bergé, ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes et à la Lutte contre les discriminations, et de Marie-Véronique Leu-Govind, ministre de la Culture mauricienne. Nous partageons une publication du Département de La Réunion. (Photo : Département)

Une commémoration symbolique :

• Inauguration de l’exposition d’Ann-Marie Valencia sur les femmes esclaves de Villèle ;

• Fleurissement du mémorial aux esclaves et enlèvement des chaînes des trois frères, remplacées par des colliers de fleurs, symbole de liberté ;

• Mise en boîte d’un tableau de collection, en attendant la réouverture du musée après travaux.

Une musée en métamorphose :

Cette édition marque le dernier grand rassemblement avant la fermeture du site Musée de Villèle pour travaux de réhabilitation. Le futur Musée de l’habitation et de l’esclavage promet d’être plus accueillant, plus ambitieux et plus vivant.

Découvertes culturelles :

• Exposition "Les Inédits" : documents et objets témoins de l’histoire de l’esclavage, dont une maquette du bateau "Le Mercure".

• L’île Maurice, invitée d’honneur : dans le cadre de la convention avec le Musée intercontinental de l’esclavage, l’exposition "L’étrange histoire de Furcy Madeleine, 1786-1856" sera présentée à Maurice dès février 2026.

Une journée du samedi 20 Désanm riche en animations : Villaz manzé, ateliers, expositions, projections de films, fleurissement du mémorial, opération "cartes postales" avec La Poste, et rencontres avec des auteurs à la Librairie du 20 Désanm.