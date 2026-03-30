Département : Kabar Fonnkèr Marmay, un concours entre talents, émotions et engagement citoyen

Le 28 mars 2026, au Téat Plein Air de Saint-Gilles, la finale de la 2e édition du Kabar Fonnkèr Marmay a réuni collégiens et écoliers, artistes et public autour d’un moment fort en émotions, marqué par une ambiance chaleureuse et une grande qualité artistique. Nous publions le communiqué du conseil départemental, dans son intégralité, ci-dessous : (Photos Département 974)

Organisé par le Département en partenariat avec l’Académie de La Réunion, ce concours d’expression poétique en créole s’inscrit dans une démarche de valorisation de la langue réunionnaise et de lutte contre l’illettrisme. Depuis plusieurs mois, les élèves de collèges participants ont été accompagnés par des artistes pour écrire et interpréter leurs fonnkèr, révélant un véritable vivier de talents.

Cette édition, placée sous le thème "nout domounité", a pris une dimension particulière dans le cadre des 80 ans de la départementalisation. À travers leurs textes, les jeunes participants ont exploré leur identité, leur histoire et leur rapport au monde, livrant des prestations empreintes de sensibilité et d’authenticité.

Dans son discours, Sabrina Tionouhoué, Conseillère départementale déléguée à l'Éducation a salué cet engagement : "À travers vos textes, vos mots, vos émotions, vous ne faites pas que déclamer de la poésie. Vous exprimez une sensibilité, une vision. Vous portez en vous la mémoire de celles et ceux qui ont construit cette île, mais aussi l’énergie et la créativité nécessaires pour en écrire la suite".

Le palmarès de cette 2e édition vient saluer la qualité des créations proposées :

• le 1er prix a été attribué au duo collège Montgaillard /école Henry Dunant (Saint-Denis),

• le 2e prix a Terrain Fayard / Suzie Bomel (Saint-André),

• et le 3e prix a Plateau Goyaves / Jean Macé (Saint-Louis).

Un prix "Koudkèr" a été attribué au binôme collège Harry Gruchet / école La Chaloupe centre.

Au total, 10 collèges et 9 écoles ont participé à cette édition, témoignant de l’engouement croissant pour ce rendez-vous culturel.

Tout au long de la soirée, le public a été porté par une succession de performances intenses, mêlant créativité, émotion et fierté culturelle. Encadrés par des fonnkézèr reconnus, les élèves ont démontré que la jeunesse réunionnaise est une véritable force d’expression et de proposition.

À travers le Kabar Fonnkèr Marmay, le Département réaffirme son engagement en faveur de la transmission culturelle, de la valorisation du créole et de l’épanouissement des jeunes, acteurs d’une identité réunionnaise vivante, ouverte et résolument tournée vers l’avenir.