Département : plusieurs dossiers votés en commission permanente

Ce mercredi 17 décembre 2025 a eu lieu la commission permanente au conseil départemental de La Réunion. Le département a remobilisé ses efforts dans la lutte contre les violences intrafamiliales, le soutien à l'agriculture, l'entretien des routes départementales, l'accompagnement et l'insertion des publics fragilisés. Nous partageons un communiqué du Département. (Photo : Département)

Lors de cette séance, plusieurs dossiers ont fait l'objet de reconduction, c’est le cas du dispositif ISCG (Intervenants Sociaux en Commissariat de police et dans les unités de Gendarmerie (ISCG), mis en place en 2011, qui a fait fortement évoluer la gestion des situations de violences faites aux femmes. 13 travailleurs sociaux et 1 psychologue assurent l’accueil en toute confidentialité, l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des victimes de violences et/ou de toute personne en détresse sociale reçues en commissariat et gendarmerie. Ce dispositif est plébiscité et sera renouvelé pour l’année 2026 dans le cadre de la convention entre l’Etat et le Département.

VIF : 300.000 euros pour l’hébergement d’urgence *

Dans le cadre de la prévention et l’accompagnement des femmes victimes de violences, le Département prend en charge l’hébergement d’urgence en nuitées hôtelières (dispositif Pension, Gîtes et Hôtels -PGH-) pour le public relevant de ses compétences, les femmes enceintes et les mères isolées avec au moins un enfant de moins de 3 ans au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance.

À la Réunion, la gestion de l’hébergement est assurée, sous tutelle de l’Etat, par le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO), porté par le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) LAMP OI. Le SIAO est une plate-forme unique qui favorise l’individualisation des réponses en matière d’hébergement d’urgence (numéro d’appel téléphonique 115) et/ou de logement. Le versement d’une subvention de 300.000 € en faveur du GCSMS LAMP-OI gestionnaire du SIAO, pour le deuxième semestre 2024 est voté. 7 535 nuitées, incluant les repas, ont été prises en charge pour la période pour un montant total de 362.944,78€.

PROXIMITÉ

Soutien aux Réunionnais en mobilité : près de 24.000€ votés

La Collectivité renouvelle son aide aux Réunionnais en Mobilité en encourageant les actions du réseau associatif qui s’engage en faveur des publics en parcours de mobilité. Suite à l’appel à projets lancé par le Service d’Accompagnement et de Proximité de Paris (SAPP), 9 associations recevront une subvention globale de 23.950€ pour intervenir dans les domaines suivants :

- les étudiants,

- les accompagnants de malades,

- les Réunionnais en mobilité spontanée souhaitant une intégration professionnelle et

sociale,

- le soutien et l’accompagnement des familles endeuillées pour le retour des

dépouilles mortelles vers La Réunion,

- la promotion de la Culture et des talents réunionnais.

Autres dossiers votés :

SOCIAL

Plus de 7.000€ pour la troisième jeunesse.

4 clubs de 3ème âge recevront une subvention globale de 7.172€ pour la mise en

œuvre de leurs actions en faveur de leurs adhérents de plus de 60 ans. 20.000€ sont alloués pour accompagner les enfants diabétiques. L’Association des Diabétiques Juniors 974 (ADJ 974) recevra une subvention de 20.000 € pour financer son dispositif d’accompagnement social et psychologique des familles et enfants atteints de diabète de type 1 (« cellule Nou’Lélà »). Il sera nécessaire d’étudier le cas des mineurs délaissés ,un montant de 58.000€ sera attribué.

L’association ARFIS OI CREAI-OI (Association de Recherche et de Formation en Intervention Sociale - Océan Indien) va mener une étude sur les mineurs en situation de délaissement afin de mieux comprendre ce phénomène et d’y apporter des réponses adaptées. Le résultat de cette étude constitue une base d’informations pour définir les grands axes d’intervention en direction de ce public. Une subvention de 58.000€ lui est allouée dans le cadre du Contrat Local des Solidarités.

AGRICULTURE

Un budget de 6.000€ sera attribué à la fête du terroir. La Commune de la Plaine des Palmistes recevra une aide de 6.000€ pour l’organisation de la manifestation « Les Folies Florales ».

La remise en culture de terres en friches a été votée à près de 90 000€. Dans le cadre du dispositif départemental en faveur de la mobilisation du foncier agricole, 2 projets d’installation, 12 projets d’agrandissements et 12 ventes à la SAFER (qui s’engage à rétrocéder les terrains dans les meilleurs délais à des agriculteurs à titre principal) recevront le soutien du Département pour un montant total de 89.787,78€. Ces opérations permettront la location de 11ha04a37ca et la vente de 23ha03a77ca.

ROUTES

L’entretien de la piste de la Rivière des Galets recevra plus de 12.000€. La Piste de la Rivière des Galets offre un accès indispensable à la vie du Cirque de Mafate. Elle réduit considérablement le coût des rotations d’hélicoptère pour le ravitaillement des familles et permet le maintien de l’activité touristique. Dans l’attente de la mise en œuvre du GIP Mafate en cours de constitution, le Conseil départemental renouvelle son engagement aux côtés des autres partenaires, en approuvant une convention encadrant les travaux pour la période 2025-2029 d’un montant annuel maximum de 52.400 €, soit 262.000 € pour la période.

Travaux routiers post Garance : près de 500.000€. Le plan de financement prévisionnel de l’opération de travaux routiers post Garance est validé pour un montant total de 9.687 600,31€ dont une subvention FEDER à hauteur de 95% s’élevant à 9.203.220,28€ et une participation du Département de 484.380,02€.

PROXIMITÉ

20 décembre à Saint Marcellin : 7.000€

Une subvention de 7.000€ est accordée à l’association réunionnaise en Isère « l’Art est Union » en vue de l’organisation et du déroulement de la Fét Kaf le samedi 20 décembre en région Rhône Alpes, 2ème territoire d’implantation des Réunionnais en Mobilité. Dans la volonté de ne pas concentrer les manifestations culturelles uniquement dans Paris et sa région ou encore dans les grandes métropoles, cette manifestation sera organisée à Saint Marcellin, ville de 7.500 habitants, située dans le département de l’Isère, près de Valence, Lyon et Grenoble.

INSERTION

Chantier d’insertion touristique : 20.000€

L’association Maryen Peroumal recevra une subvention de 20.000€ pour la mise en œuvre de son « Projet d’insertion visite touristique”.

Réseau Points Chances : près de 118.000€ alloués

Le Programme Départemental d’Insertion (PDI), prévoit de renforcer les aides départementales à la pré-création d’activités, au développement des entreprises et d’améliorer le suivi post création d’entreprises. Pour faciliter le parcours des créateurs d’entreprises et accroître leurs chances, le réseau Points Chances offre formation, aide au montage de projets, soutien, conseil et accompagnement. A ce titre 3 structures bénéficieront du soutien du Département : l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE), le Réseau Initiative Réunion (RIR) et REUSIT au titre du dispositif couveuse d’entreprises.

118.000€ pour accompagner les bénéficiaires du R+

La Chambre de métiers et de l’artisanat recevra une subvention de 118.800€ pour l’accompagnement des bénéficiaires du R+ allocation d’insertion et retour à l’emploi en 2024, 2025 et 2026. Au total, 225 personnes en bénéficieront pour développer leur activité.

IRSEP OI : près de 70.000€

Une subvention en nature d’un montant de 69.336€ est accordée à l’association

IRSEP OI CFA (Institut Réunionnais des Services de Proximité), dont l’objet principal

est la réalisation de formations dans le secteur des services d’aide à la personne pour la mise à disposition des locaux situés au 13 rue Pasteur à Saint-Denis pour l’année 2025.

CULTURE

Prix Célimène : plus de 13.000€

La journée "Célimène au jardin" ainsi que le "Prix Célimène Junior" vont de nouveau être organisés à l’occasion de la Journée de la Femme en 2026. Un budget de 13.600€ est alloué à ces événements.