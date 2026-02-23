Département : la culture réunionnaise mise à l'honneur au salon international de l'agriculture

Depuis le 21 février, le salon international de l'agriculture a ouvert ses portes au public. Sur place, est implanté un village Réunion regroupant 34 producteurs locaux qui mettent à l'honneur les saveurs, le savoir-faire et les produits péï. Nous partageons les publications du Département. (Photo : Département)

La journée de l'ouverture a été marquée par la visite d'Emmanuel Macron, accompagné des ministres de l'Agriculture et de l'Outre-Mer.

Au programme : rencontres avec nos producteurs, dégustation de nos produits d’exception et une touche culturelle avec le groupe Trio Métiss’ et ses danseuses.

Vanille, épices, miel, confitures, chocolat, glaces… : nos exposants ont séduit les visiteurs avec l’excellence de notre terroir.

Une visibilité unique pour faire découvrir nos saveurs et conquérir de nouveaux marchés.

Parmis les produits locaux à découvrir, la vanille , appelée aussi l'or noir de La Réunion, cache des trésors d'innovation : le coeur de vanille, l'huile de vanille.

La coopérative Provanille, Coopérative de Vanille de Bras-Panon, révèle ses nouveautés et son savoir-faire unique au Salon International de l’Agriculture.

"La vanille est un produit qui représente La Réunion, son histoire et l’esclavage. On pense tout de suite à Edmond Albius. C’est une tradition, un savoir-faire réunionnais", explique Chloé Catan, membre de la coopérative Pro-Vanille.

Ces expositions ont conquis les visiteurs. Regardez.

Cette année, de nouveaux exposants font leur entrée au salon international de l'agriculture, faisant briller leur passion au village Réunion.

Leur objectif ? Gagner en visibilité et conquérir de nouveaux marchés.

Zoom sur la filière transformation agroalimentaire : les glaces 100% Réunion de l'Eden de Takamaka. Des glaces aux saveurs exotiques et orginales sont à découvrir sur le stand : ananas-piment, gingembre-mangue, pitaya...

Pour participer au SIA, ils ont adapté leur production : purée de fruits congelée sous vide, sucre local, et fabrication sur place dans un laboratoire loué. Résultat ? Des glaces composées à plus de 55 % de fruits, sans additifs, pour une dégustation optimale.

Les saveurs réunionnaises sont sublimés par les chefs de renom : Jacques Malet et Sébastien Catherine sont aux fourneaux pour mettre en lumière les produits d'exception des exposants. Regardez.