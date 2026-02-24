Département : réouverture du Jardin de l'État après plusieurs mois de travaux

Le Jardin de l'État est ouvert au public depuis le mardi 17 février 2026, suite à des travaux de réaménagements et d'entretien. Les visiteurs sont maintenant accueillis dans de meilleures conditions dans ce lieu emblématique du chef-lieu. Nous partageons le communiqué du Département. (Photo : Sly/ www.imazpress.com)

Le Jardin de l'État peut désormais accueillir sereinement du public du mardi au dimanche de 6h45 et 19h.

Le Conseil départemental remercie les Réunionnaises et Réunionnais pour leur patience et les invite à profiter pleinement de ce lieu emblématique.