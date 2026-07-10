Disparition d'Alain Couderc : Saint-Denis rend hommage à un bâtisseur du sport dionysien

C'est avec une profonde tristesse que la Ville de Saint-Denis a appris le décès d'Alain Couderc, conseiller municipal depuis 2008 et adjoint délégué aux Sports durant de nombreuses années. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis, ci-dessous : (Photo Ville de Saint-Denis)

Avec sa disparition, Saint-Denis perd bien plus qu'un élu. Elle perd une figure profondément attachée au monde sportif, un homme de convictions, de terrain et d'engagement, qui a consacré une part essentielle de sa vie au développement du sport dionysien.

Alain Couderc était avant tout un bâtisseur. Passionné, disponible et profondément investi, il connaissait les terrains, les gymnases, les clubs et les compétitions. Mais il connaissait surtout celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. Bénévoles, éducateurs, dirigeants, arbitres et sportifs de toutes générations trouvaient auprès de lui une écoute attentive, une présence constante et un soutien sincère.

Des grandes compétitions aux manifestations de quartier, il répondait toujours présent. Convaincu que le sport constitue un formidable levier d'émancipation, de cohésion sociale, d'éducation et de transmission des valeurs, il a accompagné le développement de nombreuses disciplines et œuvré, aux côtés de l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, à renforcer la place du sport dans la vie dionysienne.

Son engagement laisse une empreinte durable sur notre territoire. Au-delà des équipements, des projets et des événements qu'il a accompagnés, ce sont avant tout des générations de bénévoles, de dirigeants, d'éducateurs et de sportifs qui garderont le souvenir d'un élu accessible, proche des réalités du terrain et animé par une passion intacte pour le sport.

Alain Couderc avait fait du terrain son bureau, de l'écoute sa méthode et de la proximité sa manière d'exercer son mandat. Cet héritage continuera de vivre à travers les femmes et les hommes qu'il a accompagnés, les associations qu'il a soutenues et les initiatives qu'il a contribué à faire grandir.

En ces circonstances douloureuses, la Ville de Saint-Denis adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille du sport dionysien et réunionnais.

Saint-Denis n'oubliera pas celui qui, pendant de nombreuses années, a servi sa ville avec fidélité, générosité et une conviction profonde : celle que le sport est un bien commun, un moteur d'émancipation et un facteur de rassemblement.