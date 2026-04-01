Don du sang : la collecte à la mairie de Mont-vert Les Hauts annulée

Ce mercredi 1er avril, la collecte à la Mairie de Mont Vert Les Hauts organisée par l'Etablissement Français du Sang La Réunion est annulée. Les autres points de collectes sont maintenus. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les donneurs de ce secteur sont invités à se mobiliser sur la Maison du don de Saint-Pierre au 58 rue suffren ouverte de 08h00 à 14h00. Les autres points de collectes sont maintenus :

Mercredi 1er Avril 2026 :

• MIO (MISSION INTERCOMMUNALE DE L’OUEST) – ST PAUL ............................................ 09H00 à 14H00

• VINCI ENERGIE – PARKING CEGELEC – LE PORT ............................................................. 12H00 à 17H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)