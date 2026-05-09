Enquête du Département auprès des consommateurs pour une agriculture plus juste, plus locale, plus accessible

Le Département lance une enquête auprès des consommateurs réunionnais, dans le cadre de l’évaluation de la politique agricole départementale Agripéi, afin de mieux comprendre leurs habitudes alimentaires, leurs attentes et leur perception des produits locaux. Cette démarche participative s’inscrit dans la continuité d’un travail d’évaluation engagé autour du document cadre Agripéi, mettant notamment en lumière plusieurs avancées majeures pour l’agriculture réunionnaise. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

Réuni le 28 avril dernier sous la présidence de Serge Hoareau, 1er Vice-président du Département délégué aux affaires agricoles, le second comité de pilotage consacré à cette évaluation a rassemblé une trentaine de représentants des partenaires institutionnels, professionnels et associatifs du monde agricole.

Le bilan évaluatif des 39 actions d’Agripéi a été présenté par le bureau d’études missionné par la Collectivité, à l’issue d’une centaine d’entretiens, ateliers et diverses analyses de terrain réalisés entre septembre 2025 et février 2026. Les éléments présentés témoignent d’une agriculture réunionnaise dynamique, structurée et capable de relever de nombreux défis (lire en encadré).

L’enquête actuellement en cours permettra de recueillir l’avis des Réunionnais sur leurs modes de consommation, leurs priorités alimentaires, leur regard sur les produits péi et les leviers susceptibles de renforcer encore la place du local dans les assiettes.

Les contributions recueillies viendront nourrir la future actualisation du document cadre agricole départemental, avec un objectif clair : construire une politique agricole toujours plus adaptée aux besoins du territoire, aux attentes des habitants et aux enjeux d’autonomie alimentaire.

Le Département invite l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais à participer massivement à cette consultation citoyenne via ce lien.

- Des avancées majeures pour le monde agricole -

Le bilan évaluatif de la politique agricole départementale de La Réunion sur la période 2014-2024 identifie des points positifs dans différents axes d'intervention :

Dans le domaine Foncier et Aménagement du Territoire

L'action de la CDPENAF a permis de préserver environ 450 hectares, soit l'équivalent de 75 exploitations.

Malgré une consommation foncière élevée, La Réunion se classe au 2ème rang national pour l'efficience de l'utilisation de son foncier.

Deux Périmètres de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels (PAEN) ont été déployés, couvrant 2 874 hectares (soit 7,5 % des surfaces agricoles de l’île).

Environ 5.000 hectares sont considérés comme « maîtrisés » via les Groupements Fonciers Agricoles (GFA), la gestion locative et le stock de la SAFER.

- Productions et développement économique -

La diversification agricole progresse, notamment dans un contexte de recul de la culture de la canne.

La production locale assure une part très importante de la consommation pour certaines filières : 99 % pour le porc, 95 % pour la volaille et 100 % pour les œufs.

La Réunion est leader des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) dans les Outre-mer, avec une augmentation de 34 % des surfaces.

Le secteur des Industries Agroalimentaires (IAA) est jugé plus « mature » que dans d'autres départements d'outre-mer, avec 592 créations d'établissements de transformation depuis 2020.

Création en 2023 de la marque « 100 % La Réunion », regroupant déjà environ 150 producteurs.

Pour l’emploi et le social

La structuration des filières, particulièrement animales, a permis une mutualisation efficace des équipements et une sécurisation des revenus.

Mise en place de la plateforme « Vert l’Emploi.re » pour rapprocher l'offre et la demande de travail dans le secteur agricole.

- Transition agro-écologique et les ressources -

Une forte progression est notée, passant de 306 exploitations en 2018 à 539 en 2024 (soit 6 % de la SAU) pour le bio.

L'extension des périmètres irrigués (17 000 ha) est une réussite majeure.

Le système de surveillance épidémiologique est efficace, avec aucune introduction majeure de parasite ou maladie via le fret commercial depuis dix ans.

Une dynamique réelle est observée dans le photovoltaïque sur les terrains agricoles (66 projets recensés) et les projets de valorisation énergétique sur les périmètres irrigués en constante augmentation.

Information et Sensibilisation

Des actions pédagogiques structurées sont en place, comme la « Coupe du potager » touchant environ 3 000 enfants dans 70 écoles pour l’éducation alimentaire.

95 % des volailles et 99 % des porcs consommés sur l'île sont produits localement, garantissant une bonne traçabilité sur ces produits frais.

C’est précisément dans cette perspective que le Département souhaite aujourd’hui associer pleinement la population à la réflexion engagée, dans le cadre de l'enquête à destination des consommateurs.