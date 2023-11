Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, se rend à Saint-Paul

Emmanuel Séraphin, le Maire de Saint-Paul, a accueilli Fadila Khattabi, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, en visite sur l'île, ce jeudi 9 novembre 2023. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo Saint-Paul)

Cette association, qui réalise un travail formidable que la Ville salue, est basée à L’Étang Saint-Paul. Il s’agit de la seule association de ce type sur l’île. Elle a pour vocation de créer un espace de rencontres et d’entraide entre adultes artistes autonomes. L’événement s’est déroulé en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de Jérôme FILIPPINI, Préfet de Saint-Paul, de Philippe MALIZARD, Sous-Préfet de Saint-Paul, de Gérard COTELLON, Directeur Général de l’ARS OI, de Karine LEBON, Députée de la 2ème circonscription, ainsi que des élus de la Ville de Saint-Paul, Pascaline CHÉREAU-NEMAZINE, troisième Adjointe et déléguée à la gestion et à l’aménagement des voiries communales et à la petite enfance, et Jacqueline CARPIN, déléguée aux personnes en situation de handicap et aux relations entre la municipalité, les cultes, de Pascal JACOB, fondateur de l’association Handidactique. Le Département était également présent.

Fadila Khattabi a réaffirmé le déblocage d’une enveloppe de 37 millions d’euros pour le département, dont 17 millions d’euros alloués aux enfants et 10 millions d’euros pour les investissements. Après la diffusion d’un court film de présentation du GEM et de la visite des locaux, s’en est suivi un échange entre les “gemeurs” et la ministre, qui a salué l’initiative de ces membres.

Une autre séquence s’est déroulée au cinéma Cambaie, où le conseil national de la refondation handicap organisait la restitution de leurs travaux. La délégation ministérielle a assisté à cette seconde partie de restitution axée, entre autres, sur le développement de l’aller-vers et l’accompagnement des personnes en situation complexe. Le premier magistrat a expliqué : “Il y a une forte attente du territoire pour mettre en musique toutes les mesures que vous avez annoncées.” À Saint-Paul, l’inclusion des personnes en situation de handicap intègre des données liées à la prise en charge des enfants dans les dispositifs de droit commun, tels que l’école, le périscolaire, le sport et la culture, ainsi que des adultes dans leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Le Maire a souligné le travail remarquable des associations Saint-Pauloises en faveur du public adulte dans plusieurs domaines, notamment le sport, les loisirs, la culture, l’accessibilité aux plages et aux piscines. La Ville propose également, via son CCAS, un service d’aide et d’accompagnement à domicile en réponse aux besoins quotidiens de la population âgée et handicapée, en collaboration avec les services du Conseil Départemental. Enfin, afin de faciliter l’accès aux droits, la Ville de Saint-Paul a déployé des travailleurs sociaux, des conseillers numériques et des écrivains publics dans tous les bassins de vie.

À la fin de cette visite axée sur le handicap, la convention Romain Jacob a été signée. Cette charte vise à fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour de l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap. Elle met l’accent sur le rôle actif de la personne dans sa santé et sa qualité de vie, un élément essentiel de son autonomie.