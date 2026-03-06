Festi Saint-Pierre : lancement de 9 jours de fête du 6 au 14 mars à Salahin

Du vendredi 6 au 14 mars 2026, le Festi Saint-Pierre s’installe à Salahin Ravine Blanche à Saint-Pierre pour 9 jours de fête, de spectacles et d’animations pour toute la famille. Des manèges, attractions vertigineuses, diverses animations et de nombreux concerts sont prévus pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du Kartel Prod. (Photo : Stéphane Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au programme : manèges, attractions, animations enfants et concerts chaque soir, dans une ambiance festive qui fera vibrer le sud de l’île.

Chaque jour dès 17h15, le public pourra profiter d’animations familiales avec notamment Boum des Clowns, Stitch & Vaiana, le Roi Lion, avant de laisser place aux concerts et spectacles musicaux à partir de 20h30.

Plusieurs artistes et groupes seront présents tout au long de la semaine, dont :

Le Rapeur Génézio , Kaf Malbar, Ségael, Morgan, PLL, Algéric, Tatase, McBox, Maiko, VJ Awax, Secteur 410, KVNN, Mikl, Pix’L, et bien d’autres.

Le tarif est au prix de 2€ avant 17h00.