Festival Sakifo 2026 : une 22ème édition ouverte sur le monde

Ce jeudi 22 janvier, s’est tenue la conférence de presse officielle de la 22ème édition du festival Sakifo, réunissant partenaires, artistes et professionnels de cet événement incontournable. Le festival se déroulera du 5 au 7 juin 2026 et proposera une programmation riche, mêlant artistes internationaux, régionaux et talents réunionnais. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

La Région Réunion accompagne cet événement majeur du Sud de l’île à hauteur de 150 000€. Ce soutien, impulsé par la Présidente de Région, Huguette Bello, s’inscrit dans des valeurs fortes : diversité culturelle, ouverture, partage et vivre-ensemble, qui sont un levier de cohésion sociale et d’attractivité durable pour La Réunion.

Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional déclare : "Depuis sa création, le festival a su faire rayonner La Réunion bien au-delà de nos frontières. Il a permis à des milliers d’artistes, locaux, nationaux et internationaux, de se rencontrer. Le message que je veux adresser aujourd’hui, c’est celui d’un soutien constant et réaffirmé chaque année de la Région Réunion au Sakifo, qui porte haut des valeurs que nous défendons. Notre objectif est de préserver et de soutenir un microcosme économique précieux mais fragilisé, et de permettre aux organisateurs de continuer à proposer aux festivaliers une politique tarifaire adaptée dans un contexte social difficile".